د. مئير مصري : "يجب أن نعود لإحتلال جنوب لبنان وعدم مغادرته إلا بمعاهدة سلام"

على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، والتوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، صرح محاضر العلوم السياسية في الجامعة العبرية د. مئير مصري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيت الله "أن إسرائيل ولا مرة احتلت لبنان" في إشارة الى الفترة التي احتلت فيها إسرائيل جنوب لبنان بالثمانينات" وقال "إن لبنان تحالف بشكل كامل مع إسرائيل في حينه" وطالب مصري "بالعودة الى احتلال جنوب لبنان مجددا وعدم مغادرته الا بمعاهدة سلام". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو

لمتابعة الحلقة كاملة :