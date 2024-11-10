"الأضخم في تاريخ إسرائيل":تقدم في إنجاز الصفقة الضخمة لبيع منظومة "السهم 3" لألمانيا

مزيد من التقدم في الصفقة العملاقة: أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) أنها بدأت التنسيق مع ألمانيا، في إطار الاستعدادات المشتركة للنشر الأولي لمنظومة "هاتس 3" الإسرائيلية على أراضيها عام 2025.

وجرى اللقاء بين الوزارتين في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، بقيادة مديرية الجدار في وزارة الأمن، كما ورد أن الاجتماع شمل يومين من المناقشات بمشاركة صناعات الأمن الإسرائيلية: شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، إلبيت أنظمة MBDA الألمانية وتعد هذه أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل بقيمة -14 مليار شيكل تقريبًا.

كما ذكرنا، تم تطوير نظام Arrow، الذي يشمل صواريخ Arrow 2 وArrow 3 الاعتراضية، بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، للتعامل مع تهديد الصواريخ الباليستية طويلة المدى، حيث كان المقاول الرئيسي للمشروع هو شركة الصناعات الجوية. ويستخدم النظام، الذي يعتبر من أكثر الأنظمة الدفاعية تقدما في العالم، أحدث التقنيات، وأثبت فعاليته ضد الهجومين الإيرانيين – في إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين أول الماضيين.

من وزارة الدفاع تم إبلاغ أن "إدارة الجدار في أمن الدولة تستمر في قيادة التطوير والإنتاج لطبقات الدفاع الجوي لدولة إسرائيل، مع تعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات الدولية في مجال الدفاع ضد الصواريخ ودعم الصناعات الأمنية الإسرائيلية".