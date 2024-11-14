تغطية متواصلة|| إسرائيل تستهدف مقرات وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في سوريا
تم رصد عشر عمليات إطلاق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، ولم تقع إصابات • هاجمت القيادة المركزية الأمريكية منشآت وأنظمة أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن •
اليوم 405 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات العاملة في جنوب لبنان دمرت أهدافاً لقوة الرضوان في أهداف جديدة في المنطقة. اعترض سلاح الجو مرتين طائرتين انطلقتا من اتجاه سوريا الليلة. وفي منطقة وادي الحولة والبلدات الأخرى في أنحاء الجليل الأعلى سمعت الصافرات، تم رصد عدة حوادث سقوط في المناطق المفتوحة - دون وقوع إصابات.
لمتابعة المدونة السابقة يمكن الدخول الى الرابط التالي
الجيش الإسرائيلي عن الهجوم في سوريا: هاجمنا مبان ومقرات لحركة الجهاد الإسلامي
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي هاجم مبانٍ عسكرية ومقرات لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا. وبحسب بيان الجيش فإن هذا الهجوم تسبب بأضرارٍ كبيرة بمقر التنظيم وعناصره. وذكر الجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد الإسلامي تساعد حزب الله بهدف الإضرار بإسرائيل، بتوجيه إيراني
الجيش الإسرائيلي حول الصافرات في خليج حيفا: اعتراض خمسة قذائف اجتازت من لبنان، تم اعتراض غالبيتها والباقي سقطت في مناطق مفتوحة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن قوات اليمام ودورية حاروف والشاباك عملت أمس قرب طولكرم بحثا عن مطلوبين، وخلال ذلك حاول أحد المطلوبين الهروب مع سلاح ناري بمرافقة مطلوب أخر، وخلال ذلك أطلقت قوات اليمام النار تجاههم ، قتل أحدهم وتم تحييد الأخر.
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال الهجمات في الضاحية الجنوبية ويقول إنه هاجم 30 هدفا لحزب الله باليومين الماضيين، من بين الأهداف مخازن أسلحة ووسائل قتالية ، مواقع قيادة عسكرية وبنية تحتية في مقر حزب الله بضاحية بيروت
تقرير في سوريا: أنظمة الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة قرب حمص
الجيش الإسرائيلي يقول إنه خلال القتال جنوب لبنان الأسبوع الماضي "دمر أكثر من 140 منصة لإطلاق الصواريخ لحزب الله وقتل 200 عنصرا من التنظيم".
تزعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق أنها هاجمت هدفاً حيوياً في شمال إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم للمرة الثالثة باستخدام طائرة بدون طيار
أفادت وسائل إعلام في لبنان عن وقوع 3 غارات جوية في وقت مبكر من الصباح على الضاحية
خلال الليل: اعترض الجيش الإسرائيلي طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، وأنباء عن هجمات في الضاحية
أفاد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض حوالي الساعة 5:40 طائرة بدون طيار في الأجواء السورية انطلقت من الشرق واتجهت إلى أراضي البلاد. وأكد الجيش: "تم اعتراض المركبة قبل عبورها الأراضي". وقبل ذلك بساعات، حوالي منتصف الليل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة بدون طيار تم إطلاقها من الشرق.
وبعد أن حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية، أفادت وسائل الإعلام في لبنان عن موجة من الهجمات في محيط معقل حزب الله في بيروت.