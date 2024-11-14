تغطية متواصلة|| إسرائيل تستهدف مقرات وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في سوريا

اليوم 405 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات العاملة في جنوب لبنان دمرت أهدافاً لقوة الرضوان في أهداف جديدة في المنطقة. اعترض سلاح الجو مرتين طائرتين انطلقتا من اتجاه سوريا الليلة. وفي منطقة وادي الحولة والبلدات الأخرى في أنحاء الجليل الأعلى سمعت الصافرات، تم رصد عدة حوادث سقوط في المناطق المفتوحة - دون وقوع إصابات.

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