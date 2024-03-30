تقرير: ألمانيا تتراجع عن موقفها الداعم للعملية الإسرائيلية في غزة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن ألمانيا تعيد النظر في موقفها الداعم للحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة.

وأضاف التقرير أن برلين تدرس تجديد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على الرغم من وفرة الأدلة التي قدمتها إسرائيل، والتي تشير إلى أن بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة تورطوا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول التي تزود إسرائيل بالسلاح. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس من بين أوائل الزعماء الذين زاروا إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر للتعبير عن دعمهم. إلا أنه يمكن القول إن المسؤول الألماني يعارض استطالة الحرب في قطاع غزة.

IDF spokesman

وفي زيارة سابقة، قام بها هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن العملية المخطط لها في رفح، قال إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الفلسطينيين يواجهون خطر المجاعة".