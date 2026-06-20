التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارة على حزب الله، وويتكوف يصل إلى بورجنشتوك
ألقى التصعيد بظلاله على المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة خلال ساعات في سويسرا، والتي أرجأتها إيران، أمس الجمعة، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.
صعدت إسرائيل هجماتها منذ منتصف ليل السبت، وشنت المزيد من الغارات صباح اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط العشرات في لبنان، وألقى التصعيد بظلاله على المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة خلال ساعات في سويسرا، والتي أرجأتها إيران، أمس الجمعة، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وفي سياق متصل، قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، غادر إسلام آباد السبت، متوجهاً إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين كبار. وأضافت أنه من المقرر أن يتابع نقوي خلال زيارته مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
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ترامب: إيران هزمت عسكرياً وليست في وضع أقوى مما كانت عليه قبل الحرب
انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين في الولايات المتحدة، لهجومهم على الاتفاق مع طهران، قائلاً إن إيران "هزمت عسكرياً".وأضاف في منشور على "تروث سوشيال": "من المضحك كيف يحب الديمقراطيون القول إن إيران أصبحت في وضع أقوى اليوم مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، رغم أنها هُزمت عسكرياً، ولم يعد لديها بحرية أو قوة جوية. لهذا أسميهم الأغبياء!".
حزب الله يعلن مسؤوليته عن الهجوم على الجنود الإسرائيليين
يزعم حزب الله أنه التزم بوقف إطلاق النار منذ مساء الجمعة، بينما أعلن في الوقت نفسه مسؤوليته عن هجوم استهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ليلًا. ووفقًا للجماعة، حاول جنود إسرائيليون التقدم نحو تل علي طاهر، قرب النبطية. ويؤكد حزب الله أنه نصب كمينًا للقوات الإسرائيلية خلال هذه العملية. ويصرّ التيار الشيعي على أنه لن يتسامح مع أي محاولة إسرائيلية للاستيلاء على أراضٍ جديدة أو توسيع سيطرتها في جنوب لبنان.
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