صعدت إسرائيل هجماتها منذ منتصف ليل السبت، وشنت المزيد من الغارات صباح اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط العشرات في لبنان، وألقى التصعيد بظلاله على المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة خلال ساعات في سويسرا، والتي أرجأتها إيران، أمس الجمعة، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، غادر إسلام آباد السبت، متوجهاً إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين كبار. وأضافت أنه من المقرر أن يتابع نقوي خلال زيارته مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.