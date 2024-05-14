إسرائيل: الطائرات المقاتلة تعترض طائرة بدون طيار كانت في طريقها لاختراق الأجواء الإسرائيلية من الشرق

تمكنت مقاتلات سلاح الجو من اعتراض طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وأضاف المتحدث أن المسيرة ظلت تحت المراقبة من قبل القوات الإسرائيلية، ولم تفلح باختراق الحدود السيادية، وسط الإشارة إلى أنه لم يتم إطلاق أي تحذيرات بسببها، ولم تقع إصابات أو أضرار.

وعلى إثر إعلان الجيش الإسرائيلي، صرحت المجموعات المسلحة في العراق تحت توقيع "المقاومة الإسلامية في العراق" بأنها تتحمل المسؤولية عن "عمليات الإطلاق باتجاه مدينة أم الرشراش وفق تعبيرها، في إشارة إلى إيلات" المدينة التي تقع أقصى جنوب إسرائيل وتطل على البحر الأحمر.

وجاء في بيان تلك المجموعات المسلحة أنها "استهدفت مدينة أمّ الرشراش - إيلات، اليوم الإثنين، بمسيرتين هجوميتين من نوع "الأرفد". وتابعت أن "هذا النوع من المسيرات يستخدم لأول مرة في هذه المعركة من قبلها، ضد أهداف في كيان الاحتلال".

دخلت المجموعات العراقية المسلحة المدعومة من إيران على خط المواجهة الساخنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، معلنة أكثر من مرة إطلاقها صواريخ باتجاه مدينة إيلات، هذا إضافة إلى التهديد المتمثل بقطع الطريق البحرية على السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة للرسو في موانئ إسرائيل من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وهو ما عقد المشهد نحو تصعيد إقليمي يُخشى من توسعه.