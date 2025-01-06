مسؤول سابق في الموساد يُفجّر قنبلة: إسرائيل لم تفعل شيئاً منذ بداية الحرب، لإسقاط حكم حماس

رأى رامي إغرا، الذي كان رئيسًا لشعبة الأسرى والمفقودين في الموساد، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة المختطفين.

وعلل إغرا توقعه المتشائم، في حديث إذاعي اليوم (الأحد)، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين:" نتنياهو لديه رغبة قوية في عقد هذه الصفقة، من أجل إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكنه لا يستطيع أن يوافق على أن تتخلى إسرائيل، عن أحد أهداف الحرب، وهو القضاء على حكم حماس في غزة".

وأضاف:" إذا كان نتنياهو يريد حقاً إبرام صفقة لإعادة المختطفين، فعليه تغيير الحكم في غزة". وتابع:" منذ بداية الحرب، لم تفعل إسرائيل شيئاً لإسقاط حكم حماس". من جانبه قال رئيس الموساد الأسبق إفرايم هاليفي:" يبدو أن لدى نتنياهو، القضاء على حماس، أهم من إعادة المختطفين".

وفي سياق متصل، فقد عقد نتنياهو الليلة الفائتة، مشاورة حول قضية المختطفين، تناولت أيضا، مسألة مغادرة رئيس الموساد دافيد برنياع إلى قطر. ولا يزال من غير الواضح، ما إذا كان رئيس الموساد سيذهب إلى قطر، لأنه لم يتم الإعلان عما تقرر في هذا الشأن.