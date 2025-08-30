هل نجح الجيش الإسرائيلي باغتيال أبو عبيدة ؟

قد يعجبك أيضًا -

حاول الجيش الإسرائيلي والشاباك مساء اليوم السبت اغتيال المتحدث باسم الذراع العسكرية لحركة حماس أبو عبيدة ، نتيجة هذه العملية لم تتضح بعد، ويواصل الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات والتفاصيل، في حين تطرق مسؤول إسرائيلي الى الحدث مشيرا الى "أن الأمر يبدو جيدا" على حد وصفه.

وقع الهجوم بالقرب من مخبز محلي. ووفقًا للتقارير الواردة من غزة، قُتل في الهجوم أكثر من عشرة أشخاص. ويقول الجيش الإسرائيلي "إن الهجوم نُفذ باستخدام أسلحة دقيقة، مع رصد جوي، وذلك لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين قدر الإمكان". وقبل العملية بوقت قصير، وصلت معلومات استخباراتية محددة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) والمخابرات العسكرية، وعلى إثرها شنت محاولة الاغتيال.

نفذت عملية الاغتيال قيادة العمليات الخاصة في جهاز الأمن العام (الشاباك) نظرًا لمركزيته وأهميته في حماس. يُعتبر أبو عبيدة شخصية محورية في المنظمة، وإذا نجحت إسرائيل في اغتياله، سيكون لهذا ضررا معنويا.

ويشار إلى أن أبو عبيدة أصدر أمس بيانا هدد فيه إسرائيل بأنه فيما لو قررت احتلال مدينة غزة فقد يلحق هذا أذى بالمختطفين.