تقرير: العمل على تجهيز "خطة إسرائيلية سرية" لتوزيع المساعدات بغزة تعتمد على معارضين لحماس

يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون على إعداد "خطة سرية" لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من قبل مسؤولين فلسطينيين معارضين لحماس. ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر إسرائيلية وعربية مطلعة على التفاصيل، ووفقا للتقرير فإن الخطة يمكن أن تخلق سلطة فلسطينية جديدة، والتي تتولى السيطرة على غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.

ووفقا للمسؤولين، أجرى مسؤول في جهاز الأمن الإسرائيلي مباحثات حول الخطة مع مسؤولين في مصر، دولة الإمارات العربية والأردن، بغرض بناء نظام دعم إقليمي وتجنيد قادة ورجال أعمال فلسطينيين غير مرتبطين مع حماس وحتى أنهم معارضين لها. بعض المجندين من المتوقع أن يكونوا أعضاء فتح، وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة الأمريكية أن معارضة حماس يمكن أن تصعب تنفيذ الخطة وتحويلها الى "غير قابلة للتنفيذ"، من المتوقع أن يكون المجندون مسؤولين عن المساعدات التي تدخل عن طريق البر والبحر ويتم نقلها الى مخازن في وسط غزة بعد إجراء فحوصات إسرائيلية، بعد انتهاء الحرب سيحظى المجندين بدعم إسرائيل وحكومات عربية.

كما أفادت "وول ستريت جورنال" أن الخطة تثير خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي، وإنها لم تحظى حتى اليوم بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لحقيقة أن جزءا من المجندين سيكون أشخاصا يعتبرهم بأنهم "داعمين للإرهاب". وأوضح مسؤول في ديوان رئيس الحكومة خلال حديث مع الصحيفة بأن "غزة سيديرها من لا يريد قتل إسرائيليين".

وأضافوا في التقرير أن الإدارة الأمريكية والمؤسسة الأمنية في إسرائيل والمسؤولين في حكومة نتنياهو يشعرون بالإحباط من الفوضى التي تشهدها أنحاء القطاع بسبب الوضع الإنساني، وقالوا إن توزيع المساعدات بشكل منظم أمر مستحيل في الوضع الحالي بالقطاع وأن حماس قادرة على إعادة تأسيس نفسها في ظل الفراغ الناشئ. وبحسب هذه المصادر، يجب إنشاء قوة تقدم المساعدات إلى غزة بشكل فعال وتكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية أو فتح.

وجاء في التقرير أيضا، من نفس المصادر، أن منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، يرى أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء رفح. ووفقا للخطة، بعد إخلاء سكان المدينة، سيتمكن المسؤولون الفلسطينيون من تقديم المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من سكان رفح الذين سيتم نقلهم إلى مجمعات سكنية أخرى.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن رؤية عليان هي أن الفلسطينيين الذين يعارضون حماس سيديرون "سلطة إدارية محلية" تتولى توزيع المساعدات وعزل حماس عن العملية. وفي أعقاب ذلك، اتهم مسؤولو حماس القادة الفلسطينيين بالتعاون مع إسرائيل والخيانة، وهددوا بقتل أي شخص يشارك في الخطة.