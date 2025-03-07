شعور بالإحباط لدى إسرائيل من التواصل المباشر للولايات المتحدة مع حماس

وفي الولايات المتحدة تقدموا خطوة إلى الأمام في المحادثات المباشرة مع حماس كجزء من إحباطهم من الوسطاء. وفي إسرائيل، يتابعون التطورات من على الجانب، ويمتنعون عن انتقاد واشنطن علناً. لكن مع ذلك فإنهم محبطون من الارتباط المباشر للأميركيين مع حماس. وأفاد غاي عزرئيل مساء الخميس عن مصدر سياسي أن المرحلة الثانية، إذا وصلنا إليها، لن تبدو مثل التي تمت مناقشتها مع الإدارة السابقة.

رسالة إسرائيل هذه الأيام: نحن مخلصون لخطة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وخطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ونستعد للعودة إلى القتال تنفيذا لتهديدات ترامب. في غضون ذلك، فإنهم في الولايات المتحدة يبدون اهتماماً خاصاً بإطلاق سراح الرهائن الأميركيين، والرأي الإسرائيلي غير مرتاح لذلك أيضاً.

ما هو واضح رغم التهديدات هو أن العودة إلى الحرب لن تتم دون موافقة صريحة من واشنطن، وهناك يريدون مواصلة الضغط على حماس. وهذا أيضًا جزء من سبب عدم وصول ويتكوف إلى المنطقة.