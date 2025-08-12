عشرات الطلبات الجديدة وقائمة انتظار طويلة: الطلب على السكن في الكيبوتس الذي دمرته الحرب يتزايد

قد يعجبك أيضًا -

في الأيام الأخيرة، شهد كيبوتس (القرية التعاونية) كفار عزة زيادة ملحوظة في عدد طلبات السكان الراغبين في الانضمام بالعيش هناك. ووفقًا للمعطيات التي نشرها موقع "والا!" العبري، فقد تم تلقي حوالي 80 طلبًا جديدًا خلال الشهر الماضي، مقارنةً بحوالي أربعة طلبات يوميًا في المتوسط في الأيام العادية.

ويوضح شكي شرعابي، المسؤول عن الاستيعاب في الكيبوتس، أن هذا الطلب المرتفع ينبع أساسًا من: "رغبة وطنية في أن يكونوا جزءًا من تعمير غلاف غزة". وقال: "يجري حاليًا إعادة إعمار الأحياء التي تدمرت في الحرب، من خلال بناء وترميم منازل صغيرة، ويقتصر الإمداد الرئيسي على شقق من غرفتين إلى ثلاث غرف".

وتضم قائمة الانتظار حاليًا حوالي 60 اسمًا لعائلات وأزواج وأفراد من جميع أنحاء إسرائيل ومن جميع المُكوّنات، بمن فيهم سكان المنطقة، الذين يرغبون في الانضمام إلى الكيبوتس، بعد تجارب شخصية من الحوادث الأمنية. ويعتزم الكيبوتس البدء في إسكان الأحياء المُجددة قريبًا، إلى جانب إنشاء أحياء جديدة في المستقبل القريب.