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على خلفية الحرب الدائرة في غزة المباحثات والمحاولات للتوصل الى صفقة لاستعادة المختطفين، صرح الباحث الإسرائيلي د. ايدي كوهين إنه "سنشهد قريبا في غزة تصعيدا غير مسبوق ، إسرائيل ستحتل بضوء أخضر أمريكي كافة مناطق القطاع" .شاهدوا المداخلة كاملة في الفيديو.

وقال د. كوهين خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله :" يوجد قرار اليوم ومن المؤكد أن بضوء أخضر أمريكي ، الجيش الإسرائيلي سيحتل كل قطاع غزة وسنشهد تصعيدا عسكريا غير مسبوق ، القيادة العسكرية الإسرائيلية مصممة هذه المرة على القضاء على حماس وهناك تغيير استراتيجي ، حيث سنشهد صفحة جديدة من القتال"

رابط الحلقة كاملة: