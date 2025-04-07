هذه تفاصيل العرض المصري المحدث لوقف إطلاق النار، وهل ستوافق عليه إسرائيل؟

أفادت تقارير إعلامية بوقت سابق اليوم أن مصر قدمت عرضت محدثا والذي يشمل الإفراج عن ثمانية مختطفين مقابل 40 حتى 70 يوما لوقف إطلاق النار. وبناء على ذلك صرح مسؤول أمني لـ i24NEWS إنه سيكون من الصعب جدا قبول العرض المصري حاليا، بسبب طلبات إشكالية جدا من جانب حماس بخصوص المرحلة الثانية، والحديث عن وقف إطلاق النار".

في المقابل، أفاد مسؤول إسرائيلي لـ-i24NEWS"نحن نفضل العمل بضبابية- هناك اتصالات متواصلة مع الوسطاء ونحن نعمل بشكل متواصل لإعادة المختطفين.

ووفقا للعرض المصري المحدث لصفقة المختطفين ووقف إطلاق النار- سيتم إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 إلى 70 يوما. ولتوفير الضمانات لحماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار، لن يتم تسليم الرهائن دفعة واحدة، بل سيتم إطلاق سراح رهينة واحد كل أسبوع. ولم يصل أي رد من حماس وإسرائيل حتى الآن.

وكشف مصدر مصري مطلع لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اللندنية تفاصيل الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار في غزة، وبحسب المصدر فإن حماس طلبت ضمانات بشأن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد تسليم الرهائن، ولذلك تم التوصل إلى صيغة تنص على أنه لن يتم تسليم الرهائن دفعة واحدة، بل سيتم إطلاق سراح رهينة واحد كل أسبوع حتى نهاية المدة. ويزعم المصدر أن حماس لم تتلق حتى الآن ردا رسميا على الاقتراح، كما أن إسرائيل ما زالت تدرسه أيضا.