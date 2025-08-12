تقرير: إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان بشأن نقل فلسطينيين من غزة
تقرير يفيد بإجراء إسرائيل محادثات غير مؤكدة مع جنوب السودان لإمكانية استقبال غزين، وسط غموض حول تقدم المفاوضات وتجاهل وزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل تُجري محادثات مع جنوب السودان حول إمكانية نقل فلسطينيين من غزة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
ووفقًا للتقرير، الذي أكدته ستة مصادر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات قد أحرزت تقدمًا. ولم تُجب وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب للتعليق. وصرّح إدموند ياكاني، الذي يقود منظمة مجتمع مدني في البلاد، بأنه تحدث مع مسؤولين من جنوب السودان حول المحادثات.
وصرح مسؤولان مصريان لوكالة "أسوشيتد برس" بأنهما كانا على علم منذ عدة أشهر بالجهود الإسرائيلية لإيجاد دولة تستوعب الفلسطينيين.
