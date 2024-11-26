الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إسرائيلي خلال القتال شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب تامر عثمان (21 عاما) من قرية كفر ياسيف، وهو مقاتل في كتيبة نحشون من لواء كفير، قتل خلال القتال في قطاع غزة. وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الى 806.

وأعلن صباح اليوم عن وفاة الرقيب أول يونا بتسلئيل بريف، (23 عاما) وهو مسعف قتالي في وحدة دوفدوفان أصيب بصورة خطيرة خلال القتال في كفار غزة في هجمات السابع من أكتوبر. ومكث بريف للعلاج في مستشفى تل هشومير للعلاج لأكثر من عام .