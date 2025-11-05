نتنياهو يرد على توصية زامير بإخراج مسلحي حماس المحاصرين في رفح مقابل هدار جولدن

أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) أنّ "الإتفاق ينصّ على إعادة جميع المختطفين"، وذلك رداً على تصريحات لَرئيس هيئة الأركان ايال زَمِير بشأن احتمال إطلاق سراح نحو 200 مسلح مقابل جثمان المُختطف هدار غولدين. وذلك في إشارة الى 200 مسلح من حماس محاصرين في انفاق رفح بمنطقة تسيطر عليها إسرائيل.

وأضاف نتنياهو:"حتى الآن أُعيد جميع الأحياء، وآمل أن تُعاد قريبًا كلّ جثامين المختطفين القتلى. لا يوجد رابط بين المسلحين وإطلاق سراح المختطفين. المستوى السياسي أصدر توجيهاته للجهاز العسكري بتطهير المنطقة من المسلحين، لتأمين قطاع غزة وتفكيك حماس من سلاحها — كل ذلك وفقًا للإتفاق المتبع" على حد تعبيره.

في السياق نفسه، نقل محلّل الشؤون العسكرية في قناة i24NEWS يوسي يهوشاع أمس توصية نسبت إلى رئيس الأركان مفادها: "إذا كانوا مستعدين لتسليم جثمان هدار غولدين — فسندرس إمكانية إخراج المقاتلين من منطقة الخط الأصفر بشرط أن يخرجوا دون أسلحة".