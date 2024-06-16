مقتل عشرة جنود إسرائيليين في حادثين منفصلين في غزة والجيش ينشر أسماء ثمانية منهم

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بنشر أسماء ستة مقاتلين إضافيين قتلوا في انفجار ناقلة الجنود المدرعة صباح أمس. في الوقت نفسه، سُمح بنشر أسماء جنديين قتلا في اشتباك وقع شمال قطاع غزة، والذي أصيب خلاله جنديان آخران بجروح خطيرة.

ويشار الى أن الانفجار وقع الساعة الخامسة فجرا من صباح أمس السبت في تل السلطان بمنطقة رفح وذلك بعد مداهمة وصفها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال "إنها كانت ناجحة أدت لمقتل عشرات المسلحين" وقتل في انفجار المركبة التابعة لوحدة الهندسة ثمانية جنود، حيث سافرت المركبة في إطار قافلة وانفجرت عند مدخل الحي، واستغرق وقت طويل للجيش الإسرائيلي للوصول الى المكان لإنقاذ الجنود بسبب ظروف المنطقة.

أسماء الجنود القتلى:

الرائد وسيم محمود، 23 عامًا من بيت جن. نائب قائد الكتيبة في وحدة الهندسة "عكفوت برزيل"، والذي قتل جراء انفجار الناقلة في جنوب القطاع.

IDF Spokesperson

الرقيب إيلياهو موشيه زيمبليست، البالغ من العمر 21 عامًا من بيت شيميش، مقاتل في كتيبة 601 من وحدة الهندسة، قتل جراء انفجار الناقلة في جنوب الشريط.

Tsahal

الرقيب إيتاي عومر، 19 عامًا من كوخاف يائير، مقاتل في الفرقة 601، قتل في انفجار الناقلة في رفح.

Tsahal

الرقيب ستانيسلاف كورستريف، 21 عامًا من أشدود، مقاتل في كتيبة 601، تابعة لوحدة "عكابوت الحديد" 401، سقط نتيجة انفجار مركبة القتال المدرعة في جنوب القطاع. سيتم ترتيب جنازته اليوم في الساعة 16:00 في مقبرة أشدود.

IDF Spokesperson

رقيب أور بلوموفيتش، البالغ من العمر 20 عامًا من بردس حنة-كركور، مقاتل في اللواء 601، ثقيل الدبابات فرقة 401، سقط في انفجار الدبابة في جنوب القطاع.

IDF Spokesperson

الرقيب عز يشعيا جروبر ، 20 عامًا ، محارب في سرية 601 التابعة للوحدة 401 قتل في انفجار الجيب المدرع في جنوب القطاع.

IDF Spokesperson

الرائد إيتان كوبلوفيتش، 28 عاما من القدس، ضابط مقاتل في كتيبة هاشموناي 129 التابعة للفرقة الثامنة، قتل في معركة في شمال القطاع.

IDF Spokesperson

الرائد (احتياط) إيلون فيس، يبلغ من العمر 49 سنة من بيسجوت، مقاتل في الكتيبة 129 التابعة للواء 8، سقط في معركة في شمال غزة