نتنياهو يعلن استعداده لإنهاء الحرب بشروط بينها : غزة منزوعة السلاح وتطبيق خطة ترامب

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي إن أهداف الحرب متشابكة، وزعم "نحن مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت إذا أتيحت الفرصة". وأضاف أن "هناك بالتأكيد 20 رهينة آخرين على قيد الحياة وما يصل إلى 38 رهينة قتلى".

وعن الحرب في غزة أكد نتنياهو أن "جميع مناطق قطاع غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية" ولكنه شدد على أنه "مستعد لإنهاء الحرب، لكن بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل". وأوضح نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب: "عودة جميع المختطفين إلى منازلهم، حماس تضع سلاحها، يتم طرد قيادتها من القطاع، غزة منزوعة السلاح بشكل كامل وننفذ خطة ترامب".

وفي ضوء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قال نتنياهو"إيران لا تزال تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل". وتابع: "نحن على تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة، ونأمل أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق يمنعها من امتلاك الأسلحة النووية والقدرة على تخصيب اليورانيوم. وإذا تحقق ذلك، فسنرحب به بالطبع".

وعن قضية تحقيق النصر قال "إننا سنحقق قريبا نصراً كاملاً"، فأجاب "نحن على وشك تحقيق نصر عظيم". رغم تكرار قوله إننا "على بُعد خطوة واحدة من النصر الكامل"، قال نتنياهو: "لم أُحدد ذلك بدقائق أو ساعات. لقد أحدثنا نقطة تحول خلال عام ونصف. ظن الجميع في السابع من أكتوبر أننا على وشك الإقصاء، واليوم يُدرك الجميع أننا قوة ضاربة".

وسئل نتنياهو إذا كان لا يعتبر من المناسب إدانة قضية "قطر جيت"، وادعى أنه لا يعرف شيئا عن الشكوك. "حتى اليوم لا أعرف، أعلم أن هناك كذبة كبيرة هنا"، قال. "يقولون عني إنني حصلت، سمعت إني حصلت على ثروة ضخمة من قطر، ولم أحصل على شيكل واحد، ومن يقول ذلك تم رفع دعوى قضائية ضده، ومن سيقول ذلك سيتم رفع دعوى قضائية ضده".

وسئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما إذا كان هناك طريقة لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس، وردا على ذلك انتقد الهجوم الدبلوماسي الذي شنته الدول الأوروبية. وقال :"من بين نحو 100 شاحنة دخلت، استولت حماس على 10% منها، بحسب التقديرات التي تلقيتها. في المرحلة التالية، نتحدث عن منطقة معقمة"، أجاب. "أعتقد أنه من العار أن تفرض بريطانيا عقوبات على امرأة تتعرض للتهديد كل يوم على الطرقات، بدلاً من فرضها على حماس". وبحسب قوله فإن "الرأي العام في بريطانيا يروج لأكاذيب حماس وهم يستسلمون لها. الدول الأوروبية لن تؤثر علينا ولن تجبرنا على التخلي عن أهدافنا الأساسية".