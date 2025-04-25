الجيش الإسرائيلي ينشر معطيات عن عدد القتلى والمصابين خلال العمليات العسكرية والهجمات

عشية يوم ذكرى الجنود القتلى 2025: نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم (الجمعة) عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال خدمتهم العسكرية منذ بداية إحصائهم - حتى يومنا هذا، وبلغ العدد حتى الآن 25417. وأفيد أيضا أنه منذ يوم الذكرى في العام الماضي وحتى يومنا هذا، أضيف إلى عدد الذين سقطوا 316 جنديا قتلوا بالعمليات العسكرية، و61 شخصا آخرين من ذوي الإعاقة جراء اصاباتهم توفوا نتيجة إعاقتهم وتم الاعتراف بهم خلال العام كجنود قتلوا في الخدمة العسكرية الإسرائيلية.

ويتضح من البيانات أيضًا أن هناك حاليًا 8,674 هناك آباء ثكلى، و5,391 أرملة، و10,302 يتيم، و34,250 أشقاء ثكلى يعيشون في دولة إسرائيل. ويبلغ إجمالي عدد أفراد عائلات الضحايا 58,617 أبناء عائلة، بما في ذلك 5,944 شخصاً أضيفوا بعد الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، تم خلال العام الماضي إضافة 1647 فردًا من أفراد العائلة إلى عائلات القتلى، بما في ذلك 487 من الآباء والأمهات الثكلى، و85 أرملة، و163 يتيمًا، و912 شقيقًا ثكلى.