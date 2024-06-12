التغطية متواصلة| الجيش الأمريكي يؤكد تدمر منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

"قمة الأردن" تشدد على "الوقف الفوري" للحرب على غزة

دعا رؤساء "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الذي عقد في الأردن، الثلاثاء، لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن "جميع الرهائن والمحتجزين"، وزيادة حجم المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر بإنهاء العملية المستمرة في رفح، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة، وتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين "الأونروا" من القيام بواجباتها.