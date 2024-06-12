التغطية متواصلة| الجيش الأمريكي يؤكد تدمر منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن
وتقول القيادة المركزية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي X إن قاذفات الصواريخ "مثلت تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة".
قال الجيش الأمريكي إن قواته دمرت منصتين لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وتقول القيادة المركزية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي X إن قاذفات الصواريخ "مثلت تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة".
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"قمة الأردن" تشدد على "الوقف الفوري" للحرب على غزة
دعا رؤساء "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الذي عقد في الأردن، الثلاثاء، لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن "جميع الرهائن والمحتجزين"، وزيادة حجم المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر بإنهاء العملية المستمرة في رفح، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة، وتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين "الأونروا" من القيام بواجباتها.
المفوض الروسي لحقوق الإنسان يدعو إلى إطلاق سراح سريع للروس الذين تحتجزهم حماس
قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية إنها وجهت نداء جديدا إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين لاتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح المواطنين الروس الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.