"الاستعداد للهجمات": تقرير - هكذا ساعدت مايكروسوفت إسرائيل في الحرب

قد يعجبك أيضًا -

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم (الثلاثاء) أن عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت ساعد وحدة السايبر والاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، 8200، في إنشاء نظام لمراقبة وجمع المعلومات من المكالمات الخلوية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وفقًا للتقرير الذي أعدته الصحفية ناتالي أكرمان، عُقد الاجتماع الدرامي الذي أفضى إلى المشروع في ظهيرة أحد أواخر عام 2021، في مقر مايكروسوفت بالقرب من سياتل، حيث التقى الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، بقائد وحدة 8200 آنذاك، العميد يوسي شاريئيل. وفي إطار هذا الاجتماع، حصلت الوحدة على موافقة لاستخدام منطقة معزولة ومخصصة من منصة Azure السحابية، بغرض تخزين كميات هائلة من تسجيلات الاتصالات.

أكدت مصادر في الوحدة لصحيفة الغارديان أن النظام الجديد، المُستضاف على بنية مايكروسوفت التحتية، صُمم للتعامل مع كمّ هائل من المكالمات المُسجّلة، والتي يُمكن لضباط الاستخبارات استرجاعها وتحليلها. وأضافوا أن النظام ساعد في التحضير لهجمات في غزة، وشكّل أساسًا للقرارات العملياتية على الأرض.

وأفادت التقارير أيضاً أن النظام، الذي بنته المخابرات الإسرائيلية تحت شعار "مليون مكالمة في الساعة"، يستخدم مراكز بيانات مايكروسوفت في أوروبا ــ في هولندا وأيرلندا ــ حيث قد يتم حالياً تخزين معلومات إسرائيلية سرية وحساسة بشكل خاص.