إلعاد فينجرهوت (38 عامًا) هو المدني الذي قُتل أمس بهجوم صاروخي مضاد للدبابات لحزب الله

العاد البالغ من العمر 38 عامًا، ولد ونشأ في مستوطنة إفرات جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية وانتقل للعيش في السنوات الأخيرة في كيبوتس متسوفا في الجليل الغربي شمالي البلاد

i24NEWS
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العاد فينجرهوت
العاد فينجرهوتCourtesy of the family

تم الكشف الثلاثاء عن هوية المدني الذي راح في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في ادميت الحدودية مع لبنان يوم أمس الثلاثاء وهو إلعاد فينجرهوت.

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العاد البالغ من العمر 38 عامًا، ولد ونشأ في مستوطنة إفرات جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية وانتقل للعيش في السنوات الأخيرة في كيبوتس متسوفا في الجليل الغربي شمالي البلاد. وهو أب لثلاثة أطفال: يوفال (14 عامًا)، راز (12.5 عامًا)، كفير (11 عامًا). 

وأفيد أن والدي فينجرهوت بطريق عودتهما من الصين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء اليوم عن مقتل مواطن إسرائيلي باستهداف صاروخ مضاد للدبابات تجاه كيبوتس "أدميت" في الجليل الغربي، في سياق تصعيد خطير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأصيب جندي بصورة متوسطة وأربعة آخرون بصورة طفيفة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم تبليغ عائلاتهم.

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