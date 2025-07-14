ترامب عن الاتصالات بشأن الصفقة: "آمل أن نحل ذلك هذا الأسبوع" | تحديثات متواصلة
علق ترامب على الاتصالات وأوضح أن المحادثات لا تزال مستمرة • تقرير فلسطيني: مقتل شخص وإصابة عدد آخر في أعقاب هجوم مسيرة على خيمة للنازحين في منطقة خان يونس • تحديثات اليوم 647 للحرب
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اليوم هو اليوم الـ647 للحرب: رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تطرق الليلة (الإثنين) إلى الاتصالات حول صفقة المختطفين وقال: "آمل أن نتمكن من حل هذا خلال الأسبوع المقبل". في القطاع يدّعون أن شخصاً واحداً قُتل وعددًا أُصيبوا جراء هجوم طائرة مسيرة على خيمة للنازحين في منطقة خان يونس.
مصادر في الكابينيت: نتنياهو مستعد للتنازل بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور موراج
أفادت مصادر في الكابينيت أن رئيس الوزراء نتنياهو "عازم على التوصل إلى اتفاق". وحسب هذه المصادر، فهو مستعد لإبداء مرونة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور موراج، رغم معارضته السابقة. وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات في الدوحة، وأن الفرق تعمل بجدّ وتناقش خرائط الانسحاب المُحدّثة. وأضافت: "حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، فسيُنفذ. قد يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى. في حال التوصل إلى اتفاق، لن تكون هناك مدينة إنسانية في رفح، ولن تُحافظ على منطقة إنسانية هناك. نتنياهو مستعد للتنازل عن أمور لم يُساوم عليها من قبل".
يصادف اليوم مرور 4000 يوم على احتجاز جثمان الجندي هدار جولدين من قبل حركة حماس في قطاع غزة، بعد اختطافه إلى القطاع في الأول من أغسطس/آب 2014.
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