مصادر في الكابينيت: نتنياهو مستعد للتنازل بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور موراج

أفادت مصادر في الكابينيت أن رئيس الوزراء نتنياهو "عازم على التوصل إلى اتفاق". وحسب هذه المصادر، فهو مستعد لإبداء مرونة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور موراج، رغم معارضته السابقة. وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات في الدوحة، وأن الفرق تعمل بجدّ وتناقش خرائط الانسحاب المُحدّثة. وأضافت: "حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، فسيُنفذ. قد يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى. في حال التوصل إلى اتفاق، لن تكون هناك مدينة إنسانية في رفح، ولن تُحافظ على منطقة إنسانية هناك. نتنياهو مستعد للتنازل عن أمور لم يُساوم عليها من قبل".