التغطية متواصلة| وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ رسميا، وسيتم إطلاق سراح المختطفين خلال 72 ساعة

الجيش الإسرائيلي يكمل استعداداته لاستيعاب المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، "أكمل الجيش استعداداته لاستيعاب المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة" وتابع"أكملت شعبة الموارد البشرية، بالتعاون مع شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الاستعدادات لاستيعاب المختطفين المتوقع عودتهم من قطاع غزة"وأضاف "نُفذت هذه الاستعدادات بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الحكومية الأخرى والأجهزة الأمنية، بهدف ضمان استيعاب مهني وحساس ومثالي للعائدين وعائلاتهم. وفي إطار هذه الاستعدادات، تم توسيع مجمع الاستيعاب الأولي الذي سيُستوعب فيه المختطفون، بما في ذلك مظروف فردي وغرف خاصة للتحضير ومظروف طبي. كما أجرت الشرطة العسكرية تقييمات".

وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يلتقي العائدون في المجمع بعائلاتهم لأول مرة في لقاء مفعم بالعاطفة، ولذلك تم إنشاء مجمع مخصص للعائلات. كما تم تجهيز الفرق الطبية ومسؤولي الصحة النفسية الذين سيستقبلون العائدين عند عودتهم. كذلك، قام جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الصحة باستعدادات في المستشفيات لضمان الجاهزية التامة والاستيعاب الأمثل للعائدين"

ضباط الارتباط في قسم الموارد البشرية على تواصل دائم مع العائلات ويرافقونها باستمرار"، وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بـ"التحلي بالصبر والحساسية، واحترام خصوصية المختطفين العائدين وعائلاتهم" وأفاد"يُطلب من الجمهور الالتزام بالإعلانات والتحديثات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن نشر معلومات غير مؤكدة"