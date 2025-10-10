التغطية متواصلة| وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ رسميا، وسيتم إطلاق سراح المختطفين خلال 72 ساعة
بنيامين نتنياهو، على أنه "نفذ وعده بعودة كل الرهائن"، مشيراً إلى أن "20 من المختطفين ما زالوا أحياء، و28 قتلى" وأكد أنه نجح في كسر المحور الإيراني الذي تعتبر حماس جزءاً منه
مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسمياً ظهر اليوم الجمعة، أعلن أن الجيش الإسرائيلي أن قواته ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها، فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنه "نفذ وعده بعودة كل الرهائن"، مشيراً إلى أن "20 من المختطفين ما زالوا أحياء، و28 قتلى" وأكد أنه نجح في كسر المحور الإيراني الذي تعتبر حماس جزءاً منه. وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "مارسنا على حماس ضغطاً عسكرياً وسياسياً".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
مصادر مصرية: حركة الشاحنات التي ستدخل غزة ستكون حرة من جنوبي إلى شمالي القطاع عبر محوري صلاح الدين والرشيد"
الجيش الإسرائيلي يكمل استعداداته لاستيعاب المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، "أكمل الجيش استعداداته لاستيعاب المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة" وتابع"أكملت شعبة الموارد البشرية، بالتعاون مع شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الاستعدادات لاستيعاب المختطفين المتوقع عودتهم من قطاع غزة"وأضاف "نُفذت هذه الاستعدادات بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الحكومية الأخرى والأجهزة الأمنية، بهدف ضمان استيعاب مهني وحساس ومثالي للعائدين وعائلاتهم. وفي إطار هذه الاستعدادات، تم توسيع مجمع الاستيعاب الأولي الذي سيُستوعب فيه المختطفون، بما في ذلك مظروف فردي وغرف خاصة للتحضير ومظروف طبي. كما أجرت الشرطة العسكرية تقييمات".
وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن يلتقي العائدون في المجمع بعائلاتهم لأول مرة في لقاء مفعم بالعاطفة، ولذلك تم إنشاء مجمع مخصص للعائلات. كما تم تجهيز الفرق الطبية ومسؤولي الصحة النفسية الذين سيستقبلون العائدين عند عودتهم. كذلك، قام جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الصحة باستعدادات في المستشفيات لضمان الجاهزية التامة والاستيعاب الأمثل للعائدين"
ضباط الارتباط في قسم الموارد البشرية على تواصل دائم مع العائلات ويرافقونها باستمرار"، وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بـ"التحلي بالصبر والحساسية، واحترام خصوصية المختطفين العائدين وعائلاتهم" وأفاد"يُطلب من الجمهور الالتزام بالإعلانات والتحديثات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن نشر معلومات غير مؤكدة"
صحة غزة: "انتشال جثامين 73 فلسطينيا منذ صباح اليوم الجمعة، في مدينة غزة لوحدها"
بنيامين نتنياهو: "اللجنة تتحدث عن السلام، وترامب يُحققه".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على قرار لجنة نوبل بعدم منح جائزة نوبل للسلام لدونالد ترامب "اللجنة تتحدث عن السلام، لكن الرئيس دونالد ترامب يُحققه. الحقائق تتحدث عن نفسها".
https://x.com/i/web/status/1976633031378022585
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وكان ترامب قد شنّ حملةً مكثفةً للفوز بالجائزة بعد توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي في غزة.
النازحون الفلسطينيون يتدفقون على شمال القطاع بعد وقف النار
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى منازلهم المهجورة والمدمرة، اليم الجمعة، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ وبدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق القطاع.
وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالاً باتجاه مدينة غزة، أكبر المناطق الحضرية في القطاع، والتي كانت هدفاً لهجوم واسع قبل أيام في واحدة من أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.
بوتين: إذا استطاع ترامب إنجاح خطته بشأن قطاع غزة فسيكون ذلك إنجازًا تاريخيًّا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن خطة نظيره الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، لن تكون أقل من "حدث تاريخي" إذا نجح ترمب في تنفيذها.وأضاف "ندعم المبادرات الأميركية بشأن الشرق الأوسط وأهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية"، مشيراً إلى أن مشاركة موسكو في عملية السلام قد تكون مطلوبة.
اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات لغزة وتحذر من ارتفاع وفيات الأطفال
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة، إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة محذرة من خطر ارتفاع وفيات الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم يونيسف "الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضاً
الرضع، نظرا لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفا من أي وقت مضى".
مناقشات مكثفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والصليب الأحمر استعدادًا لإطلاق سراح المختطفين
.خلال الساعات القليلة الماضية، جرت مناقشات مكثفة بين مسؤولي الأمن وممثلي الصليب الأحمر في إطار الاستعدادات لاستقبال المختطفين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وفي إطار هذه المناقشات، اختتم منسق شؤون المختطفين، غال هيرش، مؤخرًا اجتماعًا مع رئيس وفد الصليب الأحمر، جوليان لاريسون، استعرضا خلاله الوضع استعدادًا لإطلاق سراح المختطفين.
ويتكوف: إسرائيل أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب.. وبدأت مهلة الـ72 ساعة للإفراج عن المختطفين
قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب من غزة.
وأضاف أن المهلة التي تستمر 72 ساعة لإطلاق سراح المختطفين في غزة، بدأت.