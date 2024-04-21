زعيم حماس إسماعيل هنية يتهم الولايات المتحدة بتوفير الحماية للأعمال الإسرائيلية في غزة

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، متهماً إياها بتوفير الغطاء السياسي للأعمال الإسرائيلية، وعرقلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة. جاءت أقوال هنية في مقابلة مع وكالة الأناضول عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا.

وأكد هنية أن "الموقف الأمريكي مخادع"، مضيفا "رغم أنها تقول إنها لا تريد أن يتعرض المدنيون للأذى، إلا أنها محاولة للتلاعب".

وادعى كذلك أن الضحايا المدنيين في غزة، والذين يعدون بالآلاف بحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، كان نتيجة للأسلحة الأمريكية والدعم السياسي.

وفيما يتعلق بعملية عسكرية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح، حذر هنية: "أدعو كافة الدول الشقيقة، إخواننا في مصر، وإخواننا في تركيا، وإخواننا في قطر كوسطاء، والدول الأوروبية إلى التحرك لكبح جماح ( "العدوان الإسرائيلي" ومنع العملية في رفح، وكذلك الانسحاب الكامل (للجيش الإسرائيلي) من قطاع غزة وإنهاء الهجمات على غزة".

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كما اتهم هنية إسرائيل برفض قبول وقف إطلاق النار رغم المقترحات العديدة، قائلا إن "إسرائيل لم تقبل وقف إطلاق النار في غزة رغم كل المفاوضات حيث تم تقديم عشرات المقترحات عبر الوسطاء".

وقالت إسرائيل إن الموقف الحالي لحماس، والذي يدعو إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في أي اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، غير واقعي.

وفيما يتعلق بحكم غزة بعد الصراع، قال هنية: "إن حماس لا تصر على أن تكون السلطة الوحيدة في إدارة غزة، لكننا جزء من الشعب الفلسطيني ويمكننا تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة والاتفاق على إدارة غزة."

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ودعا إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن جهود إعادة إعمار غزة.

وأشاد هنية بدعم أردوغان للقضية الفلسطينية، معربًا عن امتنانه، قائلاً: "إن تصريح الرئيس أردوغان.. هو بلا شك مصدر فخر لنا وللشعب الفلسطيني".