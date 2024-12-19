تغطية متواصلة|| اعتراض هدف جوي مشبوه أمام شواطئ تل أبيب
اعترض سلاح الجو الهدف المشتبه به قبل اجتيازه إلى إسرائيل • اغتالت طائرة مسلحا فلسطينيا في طولكرم• في وقت سابق، تم اعتراض طائرة بدون طيار اجتازت من قطاع غزة
اليوم الـ 439 من الحرب: اعترض سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، هدفاً جوياً مشبوهاً قبالة سواحل تل أبيب، قبل أن يعبر إلى داخل البلاد. وقُتل في طولكرم – قائد كتيبة شهداء الأقصى في المخيم طارق الدوش. وأبلغ الجيش أن الرأس الحرب لصاروخ أطلقه الحوثيون الليلة انفجر في مدرسة في رمات غان نتيجة الاعتراض - مما أدى إلى دمار كبير في المدرسة.
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مسؤول كبير في البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي في اليمن
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد: اعترض سلاح الجو مؤخراً هدفاً جوياً مشبوهاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتم اعتراض الهدف قبل عبوره أراضي البلاد وفقاً للسياسة، لم يتم تفعيل أي تحذيرات
نتنياهو ردا على الهجوم في اليمن: "بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريبا الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني. إنهم يتعلمون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة، أن من يؤذي إسرائيل - يدفع ثمناً باهظاً للغاية"
محمد البخيتي، عضو التيار السياسي لجماعة الحوثي من اليمن، تحدث مع قناة "العربية" القطرية وقال: "كنا نتوقع أن يتعرض اليمن لهجمات موجعة، لكن هذا لا يعني أن عملياتنا العسكرية ستتوقف - بل ستستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. نحن نرد على التصعيد بالتصعيد ولدينا بنك أهداف مؤلم ضد أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني"
تقرير فلسطيني: المستهدف بعملية الاغتيال في طولكرم - قائد كتائب شهداء الأقصى في المخيم طارق الدوش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط الصاروخ في المدرسة في رمات غان: "بعد تحقيق أولي أجرته القوات الجوية، يبدو أنه ربما كان اعتراضًا جزئيًا للصاروخ الذي تم إطلاقه هذا الصباح من اليمن، وتبين أن الرأس الحربي للصاروخ هو الجزء الذي انفجر وأدى إلى وقوع أضرار. كما أن القوات الأمنية تحقق في اصابات الشظايا الاعتراضية على مناطق أخرى"