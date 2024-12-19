تغطية متواصلة|| اعتراض هدف جوي مشبوه أمام شواطئ تل أبيب

اليوم الـ 439 من الحرب: اعترض سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، هدفاً جوياً مشبوهاً قبالة سواحل تل أبيب، قبل أن يعبر إلى داخل البلاد. وقُتل في طولكرم – قائد كتيبة شهداء الأقصى في المخيم طارق الدوش. وأبلغ الجيش أن الرأس الحرب لصاروخ أطلقه الحوثيون الليلة انفجر في مدرسة في رمات غان نتيجة الاعتراض - مما أدى إلى دمار كبير في المدرسة.

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