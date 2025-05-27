تحقيقات الجيش الإسرائيلي تكشف منع هجوم على وسط إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر

تحقيقات جديدة للجيش الإسرائيلي، تُظهر فشلًا في التصدي لهجوم حركة حماس على كيبوتس مفلاسيم ومفترق شارع النقب في هجوم السابع من أكتوبر، والذي أدّى إلى مقتل عشرات الإسرائيليين وعناصر من الجيش.

التحقيق التي سُمح بنشره، يُشير إلى أن نحو مئتي مقاتل من القسام نفذوا الهجوم على مفلاسيم ومواقع مجاورة في ثلاث موجات، مستغلين ضعف الاستعداد العسكري الإسرائيلي.

فوفق نتائج التحقيق، فإن الهجوم كشف أن القوات العسكرية التي كانت في تلك المناطق لم تتلقّ أوامر منظمة من القيادة الشمالية أو من فرقة غزة، رغم اندلاع معارك عنيفة مع مئات المقاتلين الذين توغلوا داخل الحدود.

مصادر عسكرية، أشارت إلى أن أحد أبرز الإخفاقات في هذا الهجوم، تمثّل في عدم إدراك الجيش في الساعات الأولى، أن المقاتلين نصبوا كمائن على الطرق الرئيسية، ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف القوات التي تُحاول صد الهجوم.

ففي محاولة لتبرير الإخفاق الميداني، ادعى الجيش الإسرائيلي أن صدّ الهجوم على محور مفلاسيم – شارع هنيغف حال دون تمدده إلى وسط البلاد، وتحديدًا باتجاه أشدود ومحيط تل أبيب، مدعيًا أن التصدي لهذا المحور أنقذ المئات من المدنيين في العمق الإسرائيلي على الرغم من سيطرة القسام على مفترقات الطرق.

مصادر أمنية، وبعد ملخّص هذا التقرير، سلطت الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم استراتيجيات الدفاع الإسرائيلية وتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية.