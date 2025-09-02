قادة أجهزة الأمن للكابينيت: عملية احتلال مدينة غزة خطر على إسرائيل ولن تهزم حماس

قد يعجبك أيضًا -

تنتظرُ هذهِ الدباباتُ الشارةَ الأخيرةَ لاحتلالِ مدينةِ غزّةَ، رغمَ تحذيراتِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيّةِ الإسرائيليّةِ من المخاطرِ الجسيمةِ المحفوفةِ بهذهِ العمليّة.

أكثرُ منَ ستّينَ ألفَ جنديٍّ احتياطٍ تلقّوا أوامرَ الاستدعاءِ لمدّةِ ثلاثةِ أشهرٍ، تسعى من خلالها إسرائيلُ لتنفيذِ العمليّةِ العسكريّةِ.

مخاطرُ تفوقُ التحدّياتِ التقليديّةَ للحروبِ النظاميّةِ، كما يدّعي المئاتُ من جنودِ الاحتياطِ الرافضينَ للعودةِ لساحاتِ القتالِ… حالةٌ منَ التعبِ والإرهاقِ، إلى جانبِ بيئةٍ قتاليّةٍ حضريّةٍ مكتظّةٍ في غزّةَ، تتخلّلها شبكةُ أنفاقٍ معقّدةٌ وبناياتٌ شاهقةٌ، ما يجعلُ كلَّ شارعٍ وكلَّ مبنى ساحةَ كمينٍ محتملةً، ما يزيدُ من حالةِ النقاشِ والرفضِ الداخليِّ.

أزمةٌ بينَ النخبةِ الأمنيّةِ والقيادةِ السياسيّةِ انعكست على أوامرِ استدعاءِ الجنودِ، رغمَ محاولاتِ رئيسِ الأركانِ إيال زامير البحثَ عن خططٍ بديلةٍ تتجنّبُ التعبئةَ الواسعةَ، لكنَّ تمسّكَ المستوى السياسيِّ بقراراتهِ فتحَ بابَ النقاشِ حولَ أكثرِ الأسئلةِ الاستراتيجيّةِ إلحاحًا:

ما هو الهدفُ من احتلالِ مدينةِ غزّةَ؟ فالتجربةُ أثبتت أنَّ السيطرةَ العسكريّةَ المؤقّتةَ على مدنٍ مثلَ رفح وخان يونس وجباليا لم تُؤدِّ إلى حسمِ الصراعِ ولم تُعِدْ مختطَفًا واحدًا، ما يجعلُ أيَّ عمليّةٍ جديدةٍ عُرضةً لأنْ تتحوّلَ إلى استنزافٍ طويلِ الأمد، دونَ تحقيقِ صورةِ النصرِ التي تسعى إليها القيادةُ السياسيّةُ، لا سيّما بعدَ الكشفِ عن وثيقةٍ سريّةٍ مسرّبةٍ من الجيشِ تُثبتُ فشلَ “عرباتِ جدعون” الأولى في تحقيقِ أهدافِها.