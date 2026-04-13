باكستان: جولة محادثات جديدة بين أمريكا وإيران قد تبدأ قريباً

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن هناك احتمالاً قوياً لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن جولة جديدة من الحوار قد تنطلق قريباً، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بعدة ملفات إقليمية.

وقال آصف إن “فرصة استئناف الحوار ما زالت قائمة”، مضيفاً أن “جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين قد تبدأ قريباً”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مكان أو توقيت هذه المفاوضات.

وأوضح الوزير أن بلاده تتابع التطورات بشكل إيجابي، قائلاً إن الأجواء العامة بعد الاتصالات الأخيرة لا تشير إلى أي تصعيد سلبي، في إشارة إلى ما وصفه بـ“الانطباعات المشجعة” حول مسار التفاوض.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية المرتبطة بملفات حساسة، من بينها مضيق هرمز والعلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن، وسط ترقب دولي لأي مؤشرات على انفراجة دبلوماسية محتملة.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الولايات المتحدة أو إيران بشأن استئناف هذه المحادثات أو تفاصيلها.