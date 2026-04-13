أكمل الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) تطويق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وأعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها ستبدأ فرض حصار على جميع الحركة البحرية الداخلة والخارجة من موانئ إيران في الساعة 17:00. ووفقاً لتقرير رويترز، رفضت إيران شروط الملف النووي ووكلاءها في المفاوضات مع تهديدات بالحرب. لا تزال الصواريخ تُطلق من لبنان نحو شمال إسرائيل.
أفادت نجمة داوود الحمراء بإصابة شخص بجروح طفيفة، عقب إصابة مباشرة لمنزل في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، وذلك إثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المنطقة.
أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن هناك احتمالاً قوياً لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن جولة جديدة من الحوار قد تنطلق قريباً، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بعدة ملفات إقليمية.
وقال آصف إن “فرصة استئناف الحوار ما زالت قائمة”، مضيفاً أن “جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين قد تبدأ قريباً”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مكان أو توقيت هذه المفاوضات.
وأوضح الوزير أن بلاده تتابع التطورات بشكل إيجابي، قائلاً إن الأجواء العامة بعد الاتصالات الأخيرة لا تشير إلى أي تصعيد سلبي، في إشارة إلى ما وصفه بـ“الانطباعات المشجعة” حول مسار التفاوض.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية المرتبطة بملفات حساسة، من بينها مضيق هرمز والعلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن، وسط ترقب دولي لأي مؤشرات على انفراجة دبلوماسية محتملة.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الولايات المتحدة أو إيران بشأن استئناف هذه المحادثات أو تفاصيلها.
تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء قائلاً: "القتال مستمر طوال الوقت. نحن ندعم موقف الرئيس ترامب الحازم بفرض حصار بحري على إيران. نحن ننسق مع الولايات المتحدة باستمرار - تحدثت أمس مع نائب الرئيس جيه. دي. فانس، الذي أوضح أن القضية الرئيسية هي إزالة جميع المواد المخصبة وضمان عدم وجود أي تخصيب آخر"
اخترقت طائرتان مسيرتان منطقة الجليل الغربي، وتم اعتراض إحداهما - ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات
أفادت تقارير عربية بوقوع غارة جوية على مقر الصليب الأحمر في صور، أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل
أكمل الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان. ويُقدّر الجيش الإسرائيلي القضاء على أكثر من مئة مسلح، ولم يتبقَّ سوى بضع عشرات منهم ينشطون في المدينة الشيعية. في الوقت نفسه، يسعى حزب الله إلى تعزيز قواته في المدينة نفسها وفي المناطق المحيطة بها. وصرح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لقناة i24NEWS: "سيستغرق إتمام العملية بضعة أيام أخرى على الأقل".
صرح محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري والمستشار العسكري للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بأن الولايات المتحدة "محكوم عليها بالفشل" في أي محاولة لفرض حصار بحري على مضيق هرمز، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس ترامب. وأضاف المستشار البارز أن "إيران ليست مكاناً يمكن احتواؤه بالتغريدات وخطط الحصار الوهمية"، مشيراً إلى ما وصفه بإخفاقات الولايات المتحدة التاريخية السابقة ضد إيران في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
قال ترامب للصحفيين بعد هبوطه في واشنطن العاصمة: "سنفرض حصارًا يبدأ الساعة العاشرة صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وتعمل دول أخرى على منع إيران من بيع النفط". وعندما سُئل عن المدة التي سينتظرها لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات، أجاب الرئيس الأمريكي: "لا يهمني إن عادوا أم لا، أنا بخير. لقد دُمّر جيشهم، ودُمّرت قدراتهم على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكنا لطفاء ولم ندمر سوى جسر واحد. لقد كذبوا علينا، قالوا إنهم سيفتحون مضيق هرمز ولم يفعلوا، لقد كذبوا". وأضاف أن هناك العديد من الدول التي ترغب في المساعدة في فتح مضيق هرمز. في وقت سابق، أعلنت أستراليا وبريطانيا أنهما لن تشاركا في الجهود التي يسعى الرئيس من خلالها إلى حشد دول إضافية، بما في ذلك أعضاء حلف الناتو.
أفادت شبكة NBC أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الصين تخطط لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي جديدة في الأسابيع المقبلة.