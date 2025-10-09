قال خليل الحية، قيادي حماس في قطاع غزة، بخصوص صفقة الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار، في خطاب خاص: "سكان غزة خاضوا حرباً لا مثيل لها في العالم وواجهوا بطش العدو، عمليات الجيش والمجازر". وأضاف الحية في نفس الخطاب: "تعاملنا بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي، وقدمنا رداً يخدم شعبنا ويمنع المزيد من سفك الدماء. تلقينا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية، والجميع قالوا لنا إن الحرب انتهت تماماً".

نحن نقول لأبطال المقاومة: "كما كنتم مقاتلين في المعركة، كنا مقاتلين على طاولة المفاوضات. نحن نعلن عن الاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان ضد شعبنا وبدء تنفيذ وقف إطلاق نار دائم. في الوقت نفسه، وضعنا مصالح شعبنا ومنع سفك دمائهم على طاولة المفاوضات على رأس أولوياتنا".

وأضاف زعيم حماس في القطاع: "تعاملنا مع خطة رئيس الولايات المتحدة بمسؤولية كبيرة - قدمنا رداً يحقق مصالح وحقوق شعبنا ويتضمن رؤيتنا لإنهاء الحرب. الاتفاق يشمل إدخال المساعدات، فتح معبر رفح وتبادل الأسرى. سيتم الإفراج عن 250 أسيراً صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد، و1,700 أسير من غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأطفال والنساء".