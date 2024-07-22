الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المختطفين الإسرائيليين الكس دانزيج وييجاف بوخشتاب في أسر حماس

التأكد من وفاة اثنين من المختطفين في الأسر: أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات المختطفين أليكس دانزيج (76 عاما) وييجاف بوخشتاب (35 عاما) من كيبوتسات نير عوز ونيريم اليوم (الاثنين) أنه بحسب المعلومات الاستخباراتية التي وصلت إليه، فإن الاثنين ليسا على قيد الحياة، وما زالا محتجزين لدى حماس واعتقلت حركة حماس، إضافة لهم 118 مختطفاً آخرين، والذين مصيرهم لا زال مجهولا.

جثامين الاثنان محتجزات من جانب حماس، وبحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل، قُتل الاثنان في خان يونس على ما يبدو بين شهري كانون ثاني/ديسمبر وشباط/فبراير، قبل عدة أشهر. ويبحث الجيش الإسرائيلي أيضًا في احتمال أن يكون الاثنان قد قُتلا نتيجة نشاط للجيش الإسرائيلي كان في نفس الوقت في المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه أبلغ عائلاتهم بخبر مقتلهم، وأن جثامينهم لدى حماس، وقال إن القرار بالإعلان عن وفاتهم استندت الى معلومات استخباراتية صادقت عليها لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الأديان وشرطة إسرائيل. ظروف موتهم في أسر حماس يتم التحقيق فيها من قبل كافة الأجهزة المختصة.

وتابع البيان "الجيش الإسرائيلي ينشط بعدة طرق في إطار جمع المعلومات عن حالة المختطفين والمختطفات في قطاع غزة" وأكد "الجيش الإسرائيلي وباقي أجهزة الأمن سيواصلون مرافقة عائلات المختطفين بالصورة المطلوبة.