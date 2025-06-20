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أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان إيال زامير ووزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون مناقشة الليلة الماضية مع نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس ووزير الدفاع بيت هيجست ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، حسبما أفاد المراسل الدبلوماسي لقناتنا العبرية عميحاي شتاين لأول مرة اليوم (الجمعة).

جرت المحادثة على خلفية الجدل الأمريكي حول الانضمام إلى إسرائيل ومهاجمة إيران، وإعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ القرار في غضون أسبوعين.

في الأيام التي سبقت الاجتماع، أصدر الرئيس ترامب ما يمكن تفسيره على أنه تصريحات متناقضة حول نواياه بشأن انضمام الولايات المتحدة إلى القتال. يوم الاثنين، نشر رسالة على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي كتب فيها: "إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، على الجميع إخلاء طهران الآن!". بعد ذلك مباشرة، انسحب على عجل من قمة مجموعة السبع.

في هذه الأثناء، يواصل الأمريكيون نقل قواتهم إلى الشرق الأوسط، حيث سُجِّلت حوالي عشر طائرات شحن عسكرية أمريكية على موقع تتبع الرحلات الجوية صباح اليوم، وهي في طريقها إلى قواعد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تواجد ثلاث حاملات طائرات في المنطقة خلال أسبوع .

بينما تأمل إسرائيل أن تُدمِّر الولايات المتحدة الموقع النووي تحت الأرض في فوردو بقنابلها الخارقة للتحصينات، فقد تُحاول شن هجوم منفرد خلال أيام قليلة، طالما سمح لها التقدم العسكري والرأي العام العالمي بذلك. مع ذلك، يرى كلا المصدرين أن العمل المشترك إلى جانب الولايات المتحدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، في غضون 48-72 ساعة على الأكثر.