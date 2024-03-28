'الأونروا "ميتة" بالنسبة لواشنطن' وفق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام للصحفيين يوم الأربعاء في القدس إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) "ميتة بالنسبة للكونغرس" و"ميتة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف جراهام: "على مدى عقود من الزمن، تم تعليم الأطفال الفلسطينيين من خلال الأونروا والوكالات الأخرى كيفية قتل جميع اليهود". "يجب على شخص ما أن يقتلع النظام المدرسي الفلسطيني من جذوره ويدمره."

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خلال الزيارة التي أجراها السناتور لإسرائيل وصف المزاعم التي تشير إلى أن إسرائيل تقوم بتجويع سكان غزة بأنها "هراء"، قائلاً: "أنتم تتحدثون عن اتهام هو مجرد فرية دموية".

وأكد غراهام، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس، أنه "لم يسبق لي أن رأيت في تاريخ الحروب مثل هذا الجهد من قبل أحد الأطراف في حرب لتقليل التأثير على سكان الجانب الآخر".

Prime Minister's Office

بعد نشر تعليقه على موقع X (تويتر سابقًا)، تناول غراهام بعض التعليقات التالية بالقول: "أن تكون معاديًا للسامية شيء، وأن تكون غبيًا ومعاديًا للسامية شيء آخر".

وأضاف: "إن انتقاد تصريحاتي الداعمة لإسرائيل بالقول إنني في جيب اللوبي اليهودي يثبت وجهة نظري أفضل مما أستطيع".