'الأونروا "ميتة" بالنسبة لواشنطن' وفق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام للصحفيين يوم الأربعاء في القدس إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) "ميتة بالنسبة للكونغرس" و"ميتة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف جراهام: "على مدى عقود من الزمن، تم تعليم الأطفال الفلسطينيين من خلال الأونروا والوكالات الأخرى كيفية قتل جميع اليهود". "يجب على شخص ما أن يقتلع النظام المدرسي الفلسطيني من جذوره ويدمره."

