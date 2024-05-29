رئيس الأركان هليفي في رفح: تفكيك حماس بشكل كامل مهمة وطنية لدولة إسرائيل

أجرى رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي، اليوم (الأربعاء)، تقييماً للوضع وجولة في منطقة رفح بقطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 162 المقدم إيتسيك كوهين وقادة آخرين.

ومن أقوال هليفي أثناء اجتماعه مع قادة الفرقة في رفح: "انظروا، نحن هنا لعدة أسباب. أولاً، هذا هو اللواء الأخير المتبقي بكامل قدراته، لذلك فإننا نريد حل لواء رفح.

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ولكننا سنعمق الإنجاز وسننزل حماس إلى أدنى مستوياتها، وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الاحتراف، ويتطلب قدرا كبيرا من العزيمة، ويتطلب قدرا كبيرا من القيم، أن نعرف أن تفكيك حماس بالكامل هي مهمة وطنية بالنسبة لدولة إسرائيل.

وأضاف أنه بناء على ما شاهده اليوم "أنا معجب جدًا جدًا، وأغادر هذا المكان مع شعور بأنكم تمارسون عملًا احترافيًا للغاية وعالي الجودة هنا، وهناك استخلاص للدروس، وهذا شيء مهم جدًا جدًا. أنتم تحرزون تقدمًا، وهناك إنجازات عالية جدًا.

تزامنت زيارة هليفي للواء رفح مع الإعلان عن استكمال الجيش الإسرائيلي عملية السيطرة على محور فيلادلفيا بالكامل وسط معارك ضارية. وكان الجيش الإسرائيلي قد عثر في وقت سابق اليوم على 20 نفقًا بالقرب من محور فيلادلفيا، بعضها يعبر إلى داخل مصر التي تنفي بالمطلق وجود أنفاق.