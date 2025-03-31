التغطية مستمرة | خامنئي: أميركا وإسرائيل ستتلقّيان ضربة قاسية إذا هاجمتا إيران وحصيلة القتلى والمصابين منذ انهيار هدنة غزة 1001 قتيل وفق الصحة الفلسطينية

سيناتور جمهوري بارز: تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك إشكالي بسبب تصريحاته حول ترامب

دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إلى إعادة النظر في نية تعيين إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك). "في حين أنه لا يمكن الجدال حول أن الولايات المتحدة ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، فإن تعيين إيلي شارفيت لقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت) هو أكثر من مجرد مشكلة." لم يكن هناك مؤيد لدولة إسرائيل أعظم من الرئيس ترامب. إن تصريحات إيلي شارفيت حول الرئيس وسياساته من شأنها أن تسبب توتراً غير ضروري في وقت حرج. نصيحتي لأصدقائي الإسرائيليين هي أن يغيروا الاتجاه ويقوموا بعمليات تفتيش أفضل."

اختيار شارفيت خلفا لرونين بار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه عقبات متتالية كان تصريح السيناتور الجمهوري آخرها. أنظر الخبر