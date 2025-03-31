التغطية مستمرة | خامنئي: أميركا وإسرائيل ستتلقّيان ضربة قاسية إذا هاجمتا إيران وحصيلة القتلى والمصابين منذ انهيار هدنة غزة 1001 قتيل وفق الصحة الفلسطينية
المرشد الأعلى يلقي خطابًا حازمًا للأمة • محررو حماس يروون للإعلام الأميركي عن تجربتهم في الأسر ويدعون ترامب إلى تحرير الرهائن • غزة تتعرض للقصف خلال الليل والجيش الإسرائيلي يبلغ نازحي رفح وجوب الإخلاء
اليوم 542 من الحرب: بث برنامج "60 دقيقة" المقابلات التي أجراها مع كيث سيجل وياردين بيباس وتال شوهام، الذين رووا الأحداث الصعبة التي وقعت أثناء الأسر ودعوا إلى التحرك من أجل تحرير باقي الرهائن. وفي قطاع غزة، تواصلت خلال الليلة الماضية عمليات القصف وفق تقارير فلسطينية. صباح اليوم الإثنين، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إشعار إخلاء لسكان منطقة رفح: "يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة كبيرة ضد المنظمات الإرهابية في هذه المناطق. من أجل سلامتكم، يجب عليكم الانتقال فورًا إلى الملاجئ في المواصي". وإيران تتحدث عن استعدادات لهجوم أميركي محتمل.
نتنياهو بعد شهادته في قضية قطر جيت: "هذه حملة صيد سياسية، ومحاولة للإطاحة برئيس وزراء يميني" ويقول عن تمديد اعتقال مستشاريه أوريخ وفلدشتاين أنهما "محتجزان كرهائن".
بعد ساعتين من التحقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتهي من تقديم شهادته في قضية "قطر جيت"
مسؤول كبير لـi24NEWS: نشر قوات مصرية ضخمة في سيناء انتهاك لمعاهدة السلام
سيناتور جمهوري بارز: تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك إشكالي بسبب تصريحاته حول ترامب
دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إلى إعادة النظر في نية تعيين إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك). "في حين أنه لا يمكن الجدال حول أن الولايات المتحدة ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، فإن تعيين إيلي شارفيت لقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت) هو أكثر من مجرد مشكلة." لم يكن هناك مؤيد لدولة إسرائيل أعظم من الرئيس ترامب. إن تصريحات إيلي شارفيت حول الرئيس وسياساته من شأنها أن تسبب توتراً غير ضروري في وقت حرج. نصيحتي لأصدقائي الإسرائيليين هي أن يغيروا الاتجاه ويقوموا بعمليات تفتيش أفضل."
اختيار شارفيت خلفا لرونين بار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه عقبات متتالية كان تصريح السيناتور الجمهوري آخرها. أنظر الخبر
المتظاهرون في القدس يغلقون مداخل الكنيست والشرطة تعمل على إخلائهم
تجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام مداخل الكنيست بهدف إغلاقها احتجاجا على الحكومة. تم إغلاق أحد المداخل من قبل حوالي 1000 متظاهر. وتعمل الشرطة على إخلائهم وتستعد لاستخدام رشاشات المياه العادمة لغرض تفريقهم.
الجيش الإسرائيلي: "تدمير نفق بطول كيلومتر في غزة"
دمرت قوات الجيش الإسرائيلي طريقا تحت الأرض تابعا لحركة حماس بطول كيلومتر واحد في قطاع غزة. كما صرح الجيش أنه "في عملية أخرى، تم العثور على ورشة لإنتاج الصواريخ وقاذفاتها، وقام مقاتلو الفرقة الاحتياطية 252 بالقضاء على أكثر من 50 إرهابيًا حتى الآن".
نقل جلسة الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك على الهواء ببث حي ومباشر
قررت المحكمة تلبية الطلب المقدم من الصحفيين العاملين في المجال القانوني، ببث جلسة المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار على الهواء مباشرة.
بلغت حصيلة القتلى والمصابين منذ العودة إلى القتال بعد انهيار هدنة غزة قبل نحو أسبوعين 1001 قتيل و2359 مصاب، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين. وبحسب بيان صحفي للوزارة فقد تجاوزت حصيلة عمليات القصف الإسرائيلي 50 ألف قتيل منذ 7 أكتوبر 2023".
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة مع قناة المسيرة التلفزيونية إن "الادعاء بأن الهجوم في اليمن مقدمة لهجوم على إيران ليس جديدًا، وقد سمعنا الكثير من هذه التهديدات ضدنا - طهران لن تخضع أبدًا للغة التهديدات، ولن نسمح لأحد بالتحدث إلينا بلغة القوة. الأعداء سيندمون على تهديداتهم".
استدعت إيران السفير السويسري "الذي يمثل المصالح الأميركية ويعمل وسيطا بين واشنطن وطهران" لإجراء محادثات. ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجمهورية الإيرانية، وتهديدات ترامب لإيران بالتوقيع على الاتفاق النووي.
رؤساء المنظمات الاحتجاجية من أجل إطلاق سراح الرهائن يعلنون: "سننتقل من النضال إلى العصيان المدني السلمي"