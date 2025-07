التسونامي السياسي مستمر: وزير الخارجية الألماني يدعو للبدء الفوري في عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا وزير الخارجية الألماني يوهانس فيديبول اليوم (الخميس) إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. وينضم بذلك إلى القوتين الأوروبيتين الأخريين - فرنسا وبريطانيا - اللتين أعلنتا هذا الأسبوع اعترافهما بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى كندا ودول أخرى أعربت عن دعمها. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية فيديبول إسرائيل اليوم، وسيلتقي، وفقًا للتقارير، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

في غضون ذلك، دعت السويد الاتحاد الأوروبي إلى تجميد اتفاقيته التجارية مع إسرائيل لزيادة الضغط على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لوزيرة الخارجية ماريا مالمو ستينورغارد. ويعكس هذا الإعلان تحولًا في سياسة الدولة الاسكندنافية نحو إجراءات أكثر صرامة.

