التسونامي السياسي مستمر: وزير الخارجية الألماني يدعو للبدء الفوري في عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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دعا وزير الخارجية الألماني يوهانس فيديبول اليوم (الخميس) إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. وينضم بذلك إلى القوتين الأوروبيتين الأخريين - فرنسا وبريطانيا - اللتين أعلنتا هذا الأسبوع اعترافهما بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى كندا ودول أخرى أعربت عن دعمها. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية فيديبول إسرائيل اليوم، وسيلتقي، وفقًا للتقارير، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

في غضون ذلك، دعت السويد الاتحاد الأوروبي إلى تجميد اتفاقيته التجارية مع إسرائيل لزيادة الضغط على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لوزيرة الخارجية ماريا مالمو ستينورغارد. ويعكس هذا الإعلان تحولًا في سياسة الدولة الاسكندنافية نحو إجراءات أكثر صرامة.

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طالبت ستينبورغ الاتحاد الأوروبي بالتحرك "بأسرع وقت ممكن"، وأكدت أن السويد ستتحرك بحزم مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، وستشجع الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة. وقالت: "نرى أن الوضع استمر في التدهور خلال شهر يوليو\تموز". وأضافت: "إن استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب يُعد جريمة حرب".

وأشارت إلى أنه منذ 10 يوليو\تموز، يوجد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يتضمن شروطًا للسماح بدخول مساعدات الطوارئ إلى غزة فورًا، ولكن "لا يمكن اعتبار إسرائيل مُلتزمة بالتزاماتها".

في شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، رحب اليوم عدد من عائلات المختطفين بالخطوات للاعتراف بدولة فلسطينية، إذ أن وقف إطلاق النار "سيفرض الإفراج عن جميع الرهائن"، وذلك في أعقاب الموقف الذي نشرته الحكومة والذي جاء فيه أن وقف القتال يجب أن يكون الخطوة الأولى قبل الاعتراف بالدولة.

عائلات المخطوفين الحاملين للجنسية البريطانية، ومخطوفون سابقون، وبعض من أفراد الجالية اليهودية في بريطانيا عبروا عن غضبهم إزاء إمكانية اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس. المحامي آدم واغنر، الذي يمثل بعض العائلات، شدد على أن "موقفنا ما زال كما هو، وهو أن جميع الرهائن يجب أن يُفرج عنهم قبل اتخاذ أي خطوة أخرى". طلبت العائلات من الحكومة توضيح ما إذا كان هذا يعتبر تغييراً في السياسة مقارنة مع تصريحات رئيس الوزراء يوم الثلاثاء، ودعت إلى لقاء عاجل مع ممثلي الحكومة.

مع ذلك، رفض الوزير غاريث توماس عدة مرات، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، أن يصرح بشكل صريح بأن الإفراج عن الرهائن سيتم قبل الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية. لكنه قال إن "موقفنا كان دائماً أن على حماس أن تفرج عن الرهائن الآن، وأن على حماس أن تنزع سلاحها، وأنه لا ينبغي أن يكون لها دور في مستقبل قطاع غزة".

أمس، خلال مؤتمر نظمته فرنسا بالتعاون مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعت عشر دول أخرى إلى اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم. من بين الدول التي أعربت عن استعدادها للتحرك توجد أستراليا، كندا، نيوزيلندا، فنلندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، سان مارينو ودول أخرى، وبعضها سبق أن أعلنت اعترافاً مشابهاً في الماضي، بما في ذلك إسبانيا، إيرلندا والنرويج.

هذه الدول تنضم إلى بريطانيا، التي أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة من المتوقع أن تعترف بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف موجهاً تهديداً لإسرائيل، بقوله إن الخطوة ستُنفذ "إذا لم تقم إسرائيل بإجراءات جوهرية لتغيير الوضع في غزة".

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