تقرير: "وحدات النخبة" الإسرائيلية تداهم أنفاق حزب الله في جنوب لبنان

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الاثنين) أن "وحدات النخبة" من الجيش الإسرائيلي نفذت اقتحامات صغيرة ومداهمات مستهدفة في أنفاق حزب الله في جنوب لبنان، وبحسب التقرير، قامت الوحدات بجمع معلومات استخباراتية واستطلاع محتمل استعداداً للعملية البرية، والذي يُزعم أنه قد يبدأ بالفعل هذا الأسبوع.

هذه الاقتحامات، التي شملت الدخول إلى أنفاق حزب الله، جرت مؤخراً، وأيضاً خلال الأشهر القليلة الماضية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المصادر قولها إن "توقيت أي تحرك بري قد يتغير".

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت عشرات منصات الإطلاق والمباني التي تم تخزين أسلحة فيها في منطقة البقاع في لبنان. ومن بين الأهداف التي تم مهاجمتها، العشرات من منصات الإطلاق والمباني التي كانت تخزن فيها أسلحة منظمة حزب الله .وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة هاجمت في مناطق مختلفة في جنوب لبنان مبان عسكرية يستخدمها حزب الله للقيام بأنشطة عسكرية ضد إسرائيل.