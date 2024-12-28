التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية ويتوغل في بيت حانون
قام لواء ناحال، الذي أعيد انتشاره للتو بعد أن أمضى سبعة أشهر في جنوب غزة في رفح، بتسليم السيطرة على هذا القطاع إلى لواء كيريا
شن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا ضد حماس في بيت حانون، شمال قطاع غزة، اليوم السبت، بقيادة فرقة غزة ولواء ناحال. وتأتي العملية في أعقاب "معلومات استخبارية عن وجود إرهابيين وبنية تحتية إرهابية في المنطقة"، وتهدف إلى "ضمان أمن سكان البلدات الحدودية".
وبحسب الجيش الإسرائيلي"قبل دخول القوات البرية، نفذت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة ضربات في المنطقة، مستهدفة عناصر لحماس والبنية التحتية الخاصة بها" وتابع" إنه يسمح للمدنيين الذين لم يفعلوا ذلك بعد بإخلاء المنطقة".
وقام لواء ناحال، الذي أعيد انتشاره للتو بعد أن أمضى سبعة أشهر في جنوب غزة في رفح، بتسليم السيطرة على هذا القطاع إلى لواء كيريا.
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الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا لحزب الله ومركز قيادته جنوب لبنان
نشر الجيش الإسرائيلي صورا لنفق تابع لقوة الرضوان التابعة لحزب الله تم اكتشافه وتدميره مؤخرا في جنوب لبنان. يضم هذا المعرض تحت الأرض الذي يبلغ طوله 100 متر العديد من الأسلحة ومعدات المراقبة والمعدات العسكرية.
ويؤدي النفق أيضا إلى مركز قيادة لحزب الله حيث تم العثور على قاذفات صواريخ استخدمت في هجمات سابقة على إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من العبوات الناسفة. وبعد معاينة وتحييد التهديدات، شرع المهندسون العسكريون في تدميرها.
ويتعين على القوات الإسرائيلية، التي لا تزال منتشرة في جنوب لبنان، أن تنسحب بحلول نهاية كانون الثاني/يناير وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار