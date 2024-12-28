التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية ويتوغل في بيت حانون

شن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا ضد حماس في بيت حانون، شمال قطاع غزة، اليوم السبت، بقيادة فرقة غزة ولواء ناحال. وتأتي العملية في أعقاب "معلومات استخبارية عن وجود إرهابيين وبنية تحتية إرهابية في المنطقة"، وتهدف إلى "ضمان أمن سكان البلدات الحدودية".

وبحسب الجيش الإسرائيلي"قبل دخول القوات البرية، نفذت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة ضربات في المنطقة، مستهدفة عناصر لحماس والبنية التحتية الخاصة بها" وتابع" إنه يسمح للمدنيين الذين لم يفعلوا ذلك بعد بإخلاء المنطقة".

وقام لواء ناحال، الذي أعيد انتشاره للتو بعد أن أمضى سبعة أشهر في جنوب غزة في رفح، بتسليم السيطرة على هذا القطاع إلى لواء كيريا.

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