التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرتين أطلقتا باتجاه إيلات، ويقصف أهدافا مسلحة لحزب الله في لبنان

تستمر الحرب بين الجيش الإسرائيليي وحماس لليوم الـ 235، حيث يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، بشأن التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا في الغارة الجوية الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المستشفى الميداني الإندونيسي في تل السلطان غرب رفح، فضلا عن منزل في المنطقة ما أدى إلى سقوط عدة أشخاص، حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم.

وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين مفخختين، كانتا متجهتين نحو مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل" فيما تبنت فصائل مسلحة عراقية استهداف هذه المدينة. وقال البيان"اعترضت طائرة مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أرضية الطائرتين المسيرتين"، مشيرة إلى أن المسيرتين "لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي".

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