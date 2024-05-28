التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرتين أطلقتا باتجاه إيلات، ويقصف أهدافا مسلحة لحزب الله في لبنان
سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً،، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة،
تستمر الحرب بين الجيش الإسرائيليي وحماس لليوم الـ 235، حيث يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، بشأن التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا في الغارة الجوية الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المستشفى الميداني الإندونيسي في تل السلطان غرب رفح، فضلا عن منزل في المنطقة ما أدى إلى سقوط عدة أشخاص، حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم.
وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين مفخختين، كانتا متجهتين نحو مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل" فيما تبنت فصائل مسلحة عراقية استهداف هذه المدينة. وقال البيان"اعترضت طائرة مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أرضية الطائرتين المسيرتين"، مشيرة إلى أن المسيرتين "لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي".
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https://twitter.com/i/web/status/1795195775959412871
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قوات الجيش الإسرائيلي تعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه إيلات
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين مفخختين، كانتا متجهتين نحو مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، فيما تبنت فصائل مسلحة عراقية استهداف هذه المدينة. وقال البيان"اعترضت طائرة مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أرضية الطائرتين المسيرتين"، مشيرة إلى أن المسيرتين "لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي".
وأعلنت فصائل عراقية تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف "هدف حيوي في إيلات.. بواسطة الطيران المسيّر"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم جاء "نُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر" الإسرائيلية.
https://twitter.com/i/web/status/1795195775959412871
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تقرير: حريق بعد غارة الجيش الإسرائيلي في رفح نجم عنه إصابة شظايا واشتعال خزان الوقود
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً مسلحة من بينها مستودعا للذخيرة في لبنان خلال الليل
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن"طائرات سلاح الجو قصفت خلال الليل عددا من الأهداف العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية"، وتابع"من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مستودع ذخيرة في منطقة ميس الجبل ومباني عسكرية للحزب في منطقتي عيتا الشعب والخيام"
وأكد البيان على أنه "تم رصد ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات اخترقت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شتولا، دون وقوع إصابات"
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء إثر "مجزرة رفح"
سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً،، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" إن "المشاورات ستجرى «لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"
https://twitter.com/i/web/status/1795209141398520284
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