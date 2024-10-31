إسرائيل: مقتل أم وابنها من مدينة شفاعمرو جراء الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه منطقة الكرايوت

أعلنت نجمة داوود الحمراء اليوم الخميس عن مقتل سيدة (60 عاما) وشاب (30 عاما) وهما من مدينة شفاعمرو العربية شمال إسرائيل ، وذلك جراء اصابتهما في الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه منطقة الكرايوت، واتضح لاحقا أنهما أم وابنها.

حيث استهدف أحد الصواريخ كرم الزيتون الذي كان يتواجدان به قرب شارع 79 قرب الكرايوت في حين أصيب رجل (71 عاما) بصورة طفيفة ونقل الى المستشفى في حيفا.

كما أعلن حزب الله تحمله مسؤولية إطلاق الرشقة الصاروخية العنيفة التي أدت الى مقتل الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن عن مقتل خمسة أشخاص جراء رشقة تجاه بلدة المطلة الحدودية، حيث تواجد الخمسة وهم مزارع إسرائيلي وأربعة عمال تايلنديين في أحد الحقول ولم يتمكنوا من الانبطاح بعد ضرب الرشقة الصاروخية.