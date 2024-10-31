إسرائيل: مقتل أم وابنها من مدينة شفاعمرو جراء الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه منطقة الكرايوت

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحديث يدور عن امرأة (60 عاما) وابنها (20 عاما) قتلا جراء الرشقة التي استهدفت منطقة الكرايوت

i24NEWS
i24NEWS
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مكان الحدث قريب من شارع 79
مكان الحدث قريب من شارع 79rescue union

أعلنت نجمة داوود الحمراء اليوم الخميس عن مقتل سيدة (60 عاما) وشاب (30 عاما) وهما من مدينة شفاعمرو العربية شمال إسرائيل ، وذلك جراء اصابتهما في الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه منطقة الكرايوت، واتضح لاحقا أنهما أم وابنها.

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ضمقتل شخصين جراء الرشقة تجاه منطقة الكرايوت

 حيث استهدف أحد الصواريخ كرم الزيتون الذي كان يتواجدان به قرب شارع 79 قرب الكرايوت في حين أصيب رجل (71 عاما) بصورة طفيفة ونقل الى المستشفى في حيفا.

كما أعلن حزب الله تحمله مسؤولية إطلاق الرشقة الصاروخية العنيفة التي أدت الى مقتل الاثنين. 

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن عن مقتل خمسة أشخاص جراء رشقة تجاه بلدة المطلة الحدودية، حيث تواجد الخمسة وهم مزارع إسرائيلي وأربعة عمال تايلنديين في أحد الحقول ولم يتمكنوا من الانبطاح بعد ضرب الرشقة الصاروخية.

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مقتل شخصين من شفاعمرو جراء صواريخ من لبنان
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الرشقة الصاروخية تجاه منطقة الكرايوت
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