تتعزز التقديرات أن الهجومين في غوش عتصيون مُنَسَقين: تفاصيل جديدة عن الأحداث

في نهاية التحقيق الأولي، هذا الصباح (السبت)، تعزز التقييم في المؤسسة الأمنية بأن الهجومين في تجمع مستوطنات غوش عتصيون قرب الخليل الليلة الماضية كانا منسقين. ولم يتضح بعد التخطيط الدقيق للمسلحين، لكن يبدو أن هذه محاولات فاشلة لتنفيذ هجمات.

ويشار الى أن، انفجرت إحدى السيارات في محطة وقود قريبة، وبحسب التقديرات الحديث يدور عن "حادث عمل"، على غرار محاولة الهجوم في تل أبيب الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، اقتحم مسلح بوابات المستوطنة بمركبة مفخخة وحاول دهس حارس الأمن. واصطدم مسؤول الأمن بالمستوطنة بمركبة المهاجم، ونزل من المركبة وأطلق النار. أسفر ذلك عن انفجار السيارة التي كان بداخلها المهاجم وتم تحييده. وبذلك، منع مسؤول الأمن بالمستوطنة حدوث كارثة كبرى. وقامت القوات طوال الليل بالبحث عن مزيد من المسلحين، ولم يعرف حتى الآن وجود مسلحين إضافيين في المنطقة.

ومع ذلك، لم يُعرف بعد ما إذا كانوا يعتزمون تفجير محطة الوقود أو في كارمي تسور في المخطط الكامل - أو ما إذا كانوا تعرضوا لـ "حادث عمل" في الطريق، ولكن كما أفيد، فإن لدى الجهاز الأمني يتشكل التقييم بأنهم حاولوا تنفيذ تفجير منسق في موقعين.

27A

ووفقا للمعلومات فإن العبوات الناسفة التي حملها لمنفذون كانت قوية ويصل وزن كل واحدة منها عشرة كيلوغرامات، إلا أن هذه لم تكن عبوة ناسفة بجودة عالية.

وبعد العملية أمس داهمت عناصر الجيش الإسرائيلي الخلي، واعتقلت ستة مطلوبين مشتبهين بتنفيذ عمليات مسلحة كما عثرت القوات على ورشة للمواد الأولية المستخدمة بالهجمات والتي قامت قوات الهندسة بتفجيرها، وتحاصر القوات الإسرائيلية مدينة الخليل حاليا.

وأصيب أربعة بجروح متوسطة وخفيفة في الحادث. ومن بين الجرحى قائد لواء غتصيون المسؤولة عن المنطقة، الملازم أول جال ريتش، الذي أصيب بجروح طفيفة في يده جراء إطلاق النار على المسلح. تمت معالجته على الفور واستمر في قيادة الحدث.