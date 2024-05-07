إسرائيل: متظاهرون يهاجمون الشاحنات المحملة بالمساعدات لقطاع غزة والقوات الأمنية تتدخل

اشتبك عشرات المتظاهرين مع السلطات الإسرائيلية، الليلة الماضية، أثناء محاولتهم اعتراض سبيل شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة على طول عدة طرق رئيسية في إسرائيل مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ 214. ووقعت الأحداث المنفصلة عند طريق معاليه أدوميم بالقدس ومنطقة مفترق اللطرون.

ووفقاً للتقارير، لم يقتصر الأمر على قيام بعض المتظاهرين بعرقلة مرور شاحنات المساعدات، بل تسببوا أيضاً في إلحاق أضرار بالمركبات ومحتوياتها. وردًا على ذلك، تم نشر الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية لفض التجمهر واستعادة النظام والسماح للشاحنات بالمضي قدمًا.

وخلال أدائهم عملهم بتأمين طريق قافلة المساعدات، اعتقل رجال الشرطة ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في قطع الممرات المرورية وإتلاف المركبات.

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وعلى الرغم من هذه التدابير، تتواصل منذ أشهر عمليات اعتراض سبيل الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة وتطويقها. وفي الوقت الحالي، توقفت شاحنات المساعدات بالقرب من مفترق اللطرون على الطريق السريع رقم 1، في أعقاب عمليات تطويق سابقة عند تقاطع معاليه أدوميم، ومتسبيه أريحا، والتلة الفرنسية في القدس.

وأكد متحدث باسم المجموعة المحتجة "سنواصل طوال الليل منع المساعدات التي تصل مباشرة إلى أيدي منظمة حماس الإرهابية بينما يئن مختطفونا في الأسر". وأضاف "لن تمر أي مساعدات حتى يعود آخر المختطفين".