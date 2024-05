إسرائيل: متظاهرون يهاجمون الشاحنات المحملة بالمساعدات لقطاع غزة والقوات الأمنية تتدخل

اشتبك عشرات المتظاهرين مع السلطات الإسرائيلية، الليلة الماضية، أثناء محاولتهم اعتراض سبيل شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة على طول عدة طرق رئيسية في إسرائيل مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ 214. ووقعت الأحداث المنفصلة عند طريق معاليه أدوميم بالقدس ومنطقة مفترق اللطرون.

ووفقاً للتقارير، لم يقتصر الأمر على قيام بعض المتظاهرين بعرقلة مرور شاحنات المساعدات، بل تسببوا أيضاً في إلحاق أضرار بالمركبات ومحتوياتها. وردًا على ذلك، تم نشر الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية لفض التجمهر واستعادة النظام والسماح للشاحنات بالمضي قدمًا.

وخلال أدائهم عملهم بتأمين طريق قافلة المساعدات، اعتقل رجال الشرطة ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في قطع الممرات المرورية وإتلاف المركبات.

