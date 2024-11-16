الإقتراب من اتفاق بين إسرائيل ولبنان :"هناك أمور لا زال يجب مناقشتها"

يعتبر حزب الله الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في لبنان الذي قدمته الولايات المتحدة جديرا، وأن المنظمة ليس لديها اعتراض من حيث المبدأ على تفاصيله. إلى ذلك، فإن الأسبوع المقبل حاسم بالنسبة لتقديم المقترحات، كما ورد الليلة (بين الجمعة والسبت) على قناة "الحدث" السعودية. وفي الوقت نفسه، نقل عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله: "إن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان – تتجاوز 50%".

يشارك علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في المحادثات وقد التقى بكبار المسؤولين اللبنانيين والمنظمات الفلسطينية حول هذا الموضوع. ونقل عن لاريجاني في وسائل الإعلام: "في مسودة الاتفاق التي قدمها الأميركيون للبنانيين هناك أشياء إيجابية، أشياء لا تزال بحاجة للمناقشة وأيضا أشياء يمكن استخدامها للتوصل إلى حل في المستقبل إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل لا تخربها، ولكن هناك أيضًا أشياء غامضة تحتاج إلى توضيح. نتنياهو يحلم بتغيير المنطقة، لكنه لا يعتمد على الولايات المتحدة - إنه مثل الزواج من "أداة" شخص آخر".

وأضاف لاريجاني: "هناك من يدعي أن الأوضاع في لبنان سلبية وكأن الحياة توقفت، لكن الناس هنا في أماكن كثيرة يعيشون بطريقة طبيعية وبالفعل هناك مشاكل في الوضع الحالي، مثل: الوضع الاقتصادي، ولكن يجب التأكيد على الموقف الثابت". وبحسب التقارير، قال لاريجاني إن إيران لن تعارض القرار الذي سيتخذه لبنان ردا على اقتراح وقف إطلاق النار، خلال اجتماعه مع ممثلي الأحزاب اللبنانية والمنظمات الفلسطينية. كما أكد أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري غير معني بالمساعدة وأنه في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان فإن إيران لن تنفذ ردها ضد إسرائيل.

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وأضاف أن "القيادة الإيرانية ستواصل دعم لبنان ضد إسرائيل ومحاربة الطموحات الإسرائيلية". بالإضافة إلى ذلك، زعم لاريجاني أن إيران لن تعارض الموقف الذي سيتخذه لبنان بشأن القرار 1701 وأن كل ما توافق عليه الحكومة اللبنانية - مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومع حزب الله – سيكون مقبولا على ايران. وكشف أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ليس حريصا على استقبال المساعدات الإيرانية عبر مطار بيروت الدولي، لا بحرا ولا حتى المساعدات النقدية – في الوقت الذي أوضح فيه لاريجاني أن إيران مستعدة لتقديم المساعدة الكاملة للاجئين اللبنانيين والمساعدة في إعادة بناء لبنان بعد وقف إطلاق النار، أكد لاريجاني في اجتماعه مع المنظمات الفلسطينية أن إيران ستواصل دعم الفلسطينيين، وهو لا يرى أن حماس قد خسرت بالفعل، ولكن المنظمة لديها المزيد لتقوله.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "إن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تتجاوز 50%. أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبعوث الخاص عاموس هوشستين الضوء الأخضر للمضي قدما في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار". كما صرح بري قائلاً: "سأرد على مسودة الاتفاقية خلال 3 أيام".

وأوضح بري في المقابلة أن لبنان لن يقبل أي تغيير أو إضافة على القرار رقم 1701، باعتباره الإطار الوحيد الذي يمكن أن يرتكز عليه وقف إطلاق النار. الى ذلك، وفيما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للبنان، قال إنه فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى اجتماع مجلس النواب اللبناني من أجل انتخاب رئيس، لذلك فإنه يدعو الأحزاب في لبنان الاتفاق على مرشح واحد وإجراء مناقشات جدية حول الأمر للخروج من أزمة هذه القضية. لكن فيما يتعلق بتصريحات ترامب بأن الحل في الشرق الأوسط هو توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل، أكد بري أن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل لأن هذه الاتفاقيات لا تخدم مصالح الدول الموقعة ولأن إسرائيل لا تحترم مثل هذه الاتفاقيات ".