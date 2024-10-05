تقرير: تقديرات بمقتل هاشم صفي الدين في الغارة الإسرائيلية العنيفة في الضاحية ليلة الجمعة

أفادت موقع "سكاي نيوز" عربية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين قتل مباشرة في الاستهداف أو اختناقا بعد ذلك في القصف العنيف الذي استهدف مقر حزب الله ليلة الجمعة.

وتحدثت تقديرات إسرائيلية بوقت سابق بأنه وفقا لحيثيات الحدث التي تشبه الحدث نفسه الذي قتل فيه نصر الله، بأن من تواجد بالموقع تحت الأرض لا يمكن أن يخرج حيا من هناك. ووفقا للتقديرات تواجد مع صفي الدين مسؤولين من جهاز استخبارات حزب الله والذين على ما يبدو أصيبوا في الحدث.

وذكرت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصادر بأن "إسرائيل تمكنت من الحصول على تأكيد من أن هاشم صفي الدين قتل في الغارة التي شنتها إسرائيل ليلة الجمعة ، مع مرافقيه".

صفي الدين (60 عاما) هو ابن خالة نصر الله، ابنه رضا متزوج من ابنة قاسم سليماني، قائد فيلق قدس الذي اغتيل 2020 بغارة أمريكية في العراق، وكان المرشح الأوفر حظا لخلاف نصر الله بمنصب الأمين العام للتنظيم.