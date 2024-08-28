تقرير: الفصائل الفلسطينية لتنفيذ انقلاب ضد السنوار بسبب الخلافات حول شروط الصفقة

أفاد تقرير في موقع "جويش كرونيكال" البريطاني أن الفصائل الفلسطينية في غزة تخطط لتنفيذ انقلاب ضد قائد حماس يحيى السنوار، بسبب الخلافات حول شروط الصفقة التي يتم تشكيلها.

إضافة لذلك، ذكر التقرير أن السنوار يحيط نفسه بـ22 مختطفا إسرائيليا على قيد الحياة وهم مقيدين ويستخدمهم كدرع بشري ضد المحاولات لاغتياله بسبب مسؤوليته عن هجوم السابع من أكتوبر الدموي. وذكر التقرير أن باقي المختطفين.

من جانبه نائب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد كوهين، إلى المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن "الاتفاق في غالبيته سؤال يتعين على زعيم حماس الرد عليه"، ووفقا له إن "إسرائيل تظهر نوايا جادة في المفاوضات"

وسيجتمع في الدوحة اليوم وفود فنية من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر لمواصلة المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين. هذا ما قاله مسؤول مطلع على التفاصيل لوكالة رويترز