خطة ويتكوف: إطلاق سراح 5 رهائن أحياء وعدد من الجثامين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا

في نهاية زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، يبدو أن الاقتراح المحدث لصفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس مطروح بالفعل على الطاولة.

وبحسب الاتفاق الجديد فإن حماس ستطلق سراح عدد من المختطفين الأحياء – على ما يبدو خمسة مختطفين – بالإضافة إلى جثامين المختطفين. على الجانب الآخر، ستسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 50 يوما، حسبما قال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمسين يومًا التي يدور عنها - والتي ستنتهي في 20 أبريل/نيسان - سيناقش الجانبان استمرار الصفقة. وقال المصدر لـi24NEWS: "نحن متفائلون بالاتفاقيات في الخطوط العريضة الجديدة للمبعوث ويتكوف".

وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن إعفاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضية المختطفين، آدم بوهلر، من منصبه في التعامل مع المختطفين الإسرائيليين، بحسب ما نقلت تقارير عن مسؤولين كبار في واشنطن. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم نشر أي إعلان رسمي بهذا الشأن في واشنطن حتى الآن، وذكرت ثلاثة مصادر أنه كان ينبغي تهميش بوهلر بشكل أكبر أو إقالته من الإدارة.