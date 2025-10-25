دخول فريق مصري إلى غزة وهذه هي العقوبات الإسرائيلية المحتملة على حماس

مرّت أربعة أيام منذ آخر مرة أعاد فيها حماس جثامين مختطفين إسرائيليين. ومنذ ذلك الحين، ورغم الاتفاق القائم، لا تزال جثامين 13 مختطف بيد الحركة، من دون أي تقدم عملي. لكن اليوم (السبت)، وبالتزامن مع ضغط أميركي مكثف على حماس، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إن هناك تقدماً في المحادثات قد يسمح بإعادة الجثامين قريباً.

في وقت لاحق الليلة، سيدخل فريق مصري إلى قطاع غزة مزوّداً بأدوات خاصة للمساعدة في تحديد مواقع الجثامين، بعد أن زوّدت إسرائيل القاهرة بنقاط إحداثيات يُعتقد أن الجثامين مدفونة فيها. وهذه هي المرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار التي تسمح فيها إسرائيل بدخول فريق أجنبي إلى القطاع، بعدما منعت قبل أيام دخول 81 عنصراً من فرق إنقاذ تركية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن خلال "قمة السلام" في شرم الشيخ التزامه الشخصي بإنجاح مهمة استعادة الجثامين.

الاتفاق على دخول الفريق المصري تم خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى إسرائيل، فيما زار وفد أمني إسرائيلي القاهرة في نهاية الأسبوع لتنسيق التفاصيل. ويُعتبر المصريون الطرف المركزي في جهود العثور على الجثامين.

مصادر أميركية تقول إنها تدرك أن حماس تماطل وتستخدم الملف كورقة سياسية: فهي لا تسلّم الجثامين رغم قدرتها على ذلك، بغرض تمديد وقف إطلاق النار من جهة وتأجيل الضغوط عليها للتخلّي عن السلاح من جهة أخرى.لكن رغم هذا الفهم، تمنع واشنطن إسرائيل من فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات تصعيدية في هذه المرحلة، مفضّلةً منح الجهود الدبلوماسية مزيداً من الوقت.

وفقاً لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، تحتفظ حماس بثماني جثامين مؤكدة، بينما تجهل مكان خمس جثامين أخرى.

أما قوة المهام الدولية الخاصة بالبحث عن الجثامين فلم تبدأ عملها فعلياً بعد، فيما تواصل الولايات المتحدة جهودها لتشكيلها.

منذ الأحد، تؤخر إسرائيل فتح معبر رفح كإجراء عقابي واضح حتى استعادة الجثامين.وقد وافقت واشنطن على هذا الإجراء المحدود، لكنها ترفض أي تقليص أو وقف للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال مصدر أمني مطّلع إن إسرائيل ترغب في فرض عقوبات أوسع، لكن الأميركيين يمنعون ذلك حالياً خشية انهيار الاتفاق.

من بين العقوبات المحتملة التي تدرسها إسرائيل:

* استئناف الغارات الجوية.

*اعتقال سجناء تم إطلاق سراحهم في الضفة الغربية ضمن الصفقة السابقة.

*وتقليص المساعدات الإنسانية — وهي خطوات تعارضها واشنطن بشدة، مفضلةً الضغط الدبلوماسي/

*وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تحديد مهلة نهائية لإعادة الجثامين قبل فرض أي عقوبات، لكن واشنطن رفضت الطلب، رغم اقتناعها بأن حماس تماطل.

الخشية الأميركية هي أن تؤدي العقوبات القاسية إلى انهيار الاتفاق الهش، ولهذا تُصرّ على استنفاد القنوات الدبلوماسية.

ومع ذلك، قال مصدر سياسي كبير إن هناك تقدماً في المحادثات:"نرى مؤشرات إيجابية وجهوداً حقيقية من جميع الأطراف، بما في ذلك حماس، للعثور على الجثامين"، مضيفاً: "نعتقد أنه مع الجهد المشترك من الجميع، سيكون من الممكن استعادة جميع الجثامين قريباً".