قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي: "دخلنا مرحلة أخرى من المعركة، يجب أن نكون مستعدين بقوة كبيرة للدخول في المناورة البرية"

زار قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين، أمس (الثلاثاء)، قادة ومقاتلي اللواء السابع خلال التدريب اللواء على الحدود الشمالية. وشدد اللواء خلال الزيارة على أهمية جاهزية واستعداد القوات من أجل تغيير الوضع الأمني في الشمال وإعادة أهالي المنطقة إلى منازلهم.

وقال الجنرال أوري غوردين: "لقد دخلنا مرحلة أخرى من المعركة ونحن في داخل عملية "سهام الشمال". بدأت العملية بإلحاق أضرار كبيرة جداً في قدرات حزب الله، مع التركيز على القدرات النارية، وإلحاق أضرار كبيرة جداً في القيادة وعناصر المنظمة. نحن بحاجة في مقابل هذا الى تغيير الوضع الأمني، يجب علينا أن نكون مستعدين بقوة للدخول في المناورة البرية والعمل".

وتأتي هذه الأمور في ظل أيام صعبة تعيشها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، نفذ خلالها حزب الله عمليات إطلاق نار واسعة النطاق في مناطق عديدة من البلاد. اليوم فقط في الصباح تم إطلاق صاروخ باليستي في الساعة 06:30 في تل أبيب ومنطقة غوش دان والشارون.

وفي وقت لاحق، تم إطلاق عدد من الصواريخ على منطقة زخرون يعقوب لأول مرة في الحرب. وفي فترة ما بعد الظهر، تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على منطقة نهاريا والجليل الغربي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في كيبوتس ساعر، أحدهم في حالة خطيرة.

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