قال ترامب: "الفلسطينيون لن يكون لديهم الحق في العودة إلى غزة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة. قال الرئيس هذه الكلمات بعد سلسلة من التصريحات التي أثارت ضجة في الدول العربية، والتي بموجبها "ستشتري الولايات المتحدة غزة"، وأنه قد يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائه.

وأوضح ترامب أن الفلسطينيين لن يحتاجوا إلى العودة لأنه "سيكون لديهم مبانٍ أفضل بكثير. أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم. سيستغرق الأمر سنوات حتى يصبح من الممكن العيش في القطاع"، وأضاف: "أعتقد أنني سأتمكن من عقد صفقة مع الأردن ومصر - نمنحهما مليارات الدولارات سنويا".

ويشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي إن "الرئيس أوضح أنه يتوقع من هذه الدول في المنطقة أن تساعد وتقبل اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم مؤقتًا لغرض إعادة بناء غزة".

