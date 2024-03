أفادت وكالة شهاب للأنباء في خبر عاجل بمقتل "المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم".

https://twitter.com/i/web/status/1770014923466183064