تقرير أولي: مقتل مدير مباحث شمال غزة رائد البنا في غارة إسرائيلية

أفادت وكالة شهاب للأنباء في خبر عاجل الثلاثاء بمقتل "المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم"

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