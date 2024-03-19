تقرير أولي: مقتل مدير مباحث شمال غزة رائد البنا في غارة إسرائيلية

أفادت وكالة شهاب للأنباء في خبر عاجل الثلاثاء بمقتل "المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم"

i24NEWS
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صورة أرشيفية لعمال الإغاثة الفلسطينيين وهم يقومون بإعداد المساعدات الإنسانية للتوزيع في مستودع الأونروا في دير البلح في قطاع غزة
صورة أرشيفية لعمال الإغاثة الفلسطينيين وهم يقومون بإعداد المساعدات الإنسانية للتوزيع في مستودع الأونروا في دير البلح في قطاع غزةAP Photo/Hassan Eslaiah

أفادت وكالة شهاب للأنباء في خبر عاجل بمقتل "المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم".

https://twitter.com/i/web/status/1770014923466183064

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يتبع...

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