تقرير أولي: مقتل مدير مباحث شمال غزة رائد البنا في غارة إسرائيلية
أفادت وكالة شهاب للأنباء في خبر عاجل الثلاثاء بمقتل "المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم"
i24NEWS
دقيقة 1
أفادت وكالة شهاب للأنباء في خبر عاجل بمقتل "المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم".
https://twitter.com/i/web/status/1770014923466183064
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
يتبع...
تلقت هذه المقالة 0 تعليق